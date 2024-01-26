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أكسيوس: بايدن يقول لنتنياهو إنه لن يشارك في الحرب على غزة لمدة عام

1/26/2024 11:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف مسؤولون أمريكيون أنّ الرئيس جو بايدن ضغط، الأسبوع الماضي، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليص ما تصفه واشنطن وتل أبيب بالعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ، مشددًا على أنه لن يشارك فيها لمدة عام من الحرب، وفقاً لما ذكره موقع“أكسيوس”.
وبحسب ما ورد، تعكس تعليقات بايدن خلال المكالمة، التي جرت يوم الجمعة الماضي، القلق الأمريكي المتزايد بشأن استمرار الحرب ورغبة بايدن في رؤيتها تنتهي قبل فترة طويلة من انتخابات نوفمبر .
وقال أحد مستشاري بايدن إنّ البيت الأبيض يشعر بقلق بالغ بشأن خسارة الناخبين الشباب ، الذين يعارض الكثير منهم سياسة الرئيس بشأن حرب غزة.
وقال مصدر مقرب من البيت الأبيض إنّ بايدن لا يمكنه أن يتحمل الحرب وعدد القتلى المتزايد لمواصلة الهيمنة على دورة الأخبار مع اقتراب موعد الانتخابات.


وكشف مسؤول أمريكي أن ما لا يقل عن ثلث مكالمة بايدن التي استمرت 40 دقيقة مع نتنياهو في 19 كانون الثاني (يناير) ركزت على الجدول الزمني الإسرائيلي للانتقال إلى عمليات منخفضة الشدة عبر قطاع غزة واستراتيجية الحرب الإسرائيلية ككل.
وكان نتنياهو قد قال في اليوم السابق إن الحرب ستستمر” لأشهر كثيرة أخرى“. وفي حديثه مع نتنياهو حول هذا التعليق، حث بايدن نتنياهو على التحرك بشكل أسرع نحو عمليات منخفضة الكثافة من شأنها أن تقلل عدد الضحايا المدنيين، حسبما قال مسؤولان أمريكيان.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن بايدن سأل نتنياهو عدة مرات عن خطته واستراتيجيته في غزة، وقال إنه لا يفهم“الوضع النهائي” الذي يتصوره نتنياهو للقطاع.
وأضاف المسؤولون أن نتنياهو أبلغ بايدن أن الانتقال إلى قتال منخفض الحدة حدث في شمال غزة وسيحدث في الجنوب، لكن إسرائيل تحتاج إلى وقت أطول مما اعتقدت في البداية.
وزعم نتنياهو أيضًا إن حماس ستعود إذا غادرت القوات الإسرائيلية غزة الآن.
و خلال المكالمة، طلب بايدن من نتنياهو السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بالذهاب إلى شمال غزة لتقييم ظروف العودة المستقبلية للمدنيين الفلسطينيين، وفقًا لمصدر مطلع على المحادثة.
كما طلب بنقل الدقيق عبر ميناء أشدود الإسرائيلي (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948) إلى غزة، وأن تساعد إسرائيل في تسهيل تسليم المساعدات من الأردن عبر معبر“كرم أبو سالم” الحدودي بين إسرائيل والجزء الجنوبي من القطاع.

وقال المصدر إن نتنياهو وافق على الطلبات الثلاثة. لكن من غير الواضح متى قد تتحرك إسرائيل بشأنها.
و قال مصدر مطلع على المكالمة إن جزءًا كبيرًا من المكالمة بين نتنياهو وبايدن ركز على المحادثات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة. .
واعترف المسؤولون الأمريكيون بأن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الرهائن قد يكون السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وزار بريت ماكغورك، كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، مصر وقطر هذا الأسبوع لمناقشة المفاوضات بشأن الرهائن.
وبحسب ما ورد، أصبح بايدن يشعر بالإحباط بشكل متزايد من نتنياهو في الأسابيع الأخيرة.

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