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شهيد من قرية دير أبو ضعيف شمال شرق جنين

1/26/2024 11:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد فلسطيني، الجمعة، في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وكالة وفا، إن الشهيد وهو من قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق جنين، أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عقب اقتحامها القرية، نقل إثرها في حالة خطيرة إلى المستشفى، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.
وعقب الإعلان عن استشهاده، خرجت مسيرة أمام المستشفى حمل المشاركون فيها الجثمان على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات المنددة بجريمة الاحتلال بحقه، وبالجرائم التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفا

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