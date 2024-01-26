شهيد من قرية دير أبو ضعيف شمال شرق جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد فلسطيني، الجمعة، في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وكالة وفا، إن الشهيد وهو من قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق جنين، أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عقب اقتحامها القرية، نقل إثرها في حالة خطيرة إلى المستشفى، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.
وعقب الإعلان عن استشهاده، خرجت مسيرة أمام المستشفى حمل المشاركون فيها الجثمان على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات المنددة بجريمة الاحتلال بحقه، وبالجرائم التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفا
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