سجن 32 عاماً.. محكمة إيطالية تبرئ راعياً من تهمة لم يرتكبها

أفرجت السلطات الإيطالية عن راع بعد أن

قضى أكثر من ثلاثة عقود في السجن،

لإدانته بارتكاب جريمة قتل ثلاثية على جزيرة سردينيا بالبحر المتوسط، وهي جريمة لم يرتكبها.

وبرأت محكمة استئناف بنيامينو زونشيدو (58 عاماً) من جميع التهم المنسوبة إليه أمس الجمعة، في روما. وأسقط القضاة حكم السجن مدى الحياة؛ لأن الراعي "لم يرتكب الجريمة".

وقال زونشيدو بعد حكم البراءة: "هذه نهاية كابوس".

وقد دانت محكمة سابقة الراعي بقتل ثلاثة رجال، صاحب مزرعة ونجله وراعٍ

آخر، في جبال سردينيا في يناير عام 1991. واعتمدت الإدانة على شهادة رجل آخر أصيب إصابة خطرة في الهجوم.

وزعم الرجل في البداية أنه تعرف إلى المهاجم، لكنه غير إفادته تحت ضغط الشرطة واتهم زونشيدو. وقد تراجع الرجل الآن عن روايته الأصلية.

وقوبل الحكم ببراءة زونشيددو بالتصفيق في قاعة المحكمة من عائلة زونشيدو وأصدقائه.

وقضى زونشيدو 32 عاماً في السجن بسبب إدانته بشكل خاطئ. ومن المقرر أن يحصل على تعويض.