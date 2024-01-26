«بروج» تبحث توزيعات أرباح النصف الثاني 31 يناير

«بروج» تبحث توزيعات أرباح النصف الثاني 31 يناير
التاريخ
1/26/2024 8:00:26 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة بروج بي إل سي أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 31 يناير 2024.
وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أنه سيتم النظر الأربعاء المقبل في توزيع الأرباح للمساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية 2023.
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