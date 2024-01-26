Saturday, 27 January 2024 05:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«بروج» تبحث توزيعات أرباح النصف الثاني 31 يناير

1/26/2024 8:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة بروج بي إل سي أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 31 يناير 2024.

وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أنه سيتم النظر الأربعاء المقبل في توزيع الأرباح للمساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية 2023.

MENAFN26012024000110011019ID1107774521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث