«بروج» تبحث توزيعات أرباح النصف الثاني 31 يناير

أعلنت شركة بروج بي إل سي أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 31 يناير 2024.

وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أنه سيتم النظر الأربعاء المقبل في توزيع الأرباح للمساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية 2023.