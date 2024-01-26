4189 استشارة قانونية لرجال الأعمال والمستثمرين في «اقتصادية رأس الخيمة»

كشف تقرير أصدره مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إلى تقديم 4189 استشارة قانونية مجانية لرجال الأعمال والمستثمرين في عام 2023.

وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي.

وقال القاضي وليد عبدالمقصود الرفاعي المستشار القانوني المنتدب بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إن ((لجنة تظلمات المتعاملين)) بمكتب الشؤون القانونية قام بالفصل في 1218 تظلماً من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى، أما بالنسبة لعقود الشركات التجارية المصدقة فقد بلغ عددها 656 عقداً.

وأضاف: كما تم معالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100 %، والتي بلغ إجمالي عددها 91 شكوى، وحرص المكتب على تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة، من خلال تنظيمه لـ 5 ورش توعوية، خلال العام المنصرم، ونشر 39 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، إلى جانب 18 دراسة وبحثاً قانونياً أعدها المكتب خلال الفترة الماضية.

معايير الحوكمة

وأشار إلى أن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين، من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية.

كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية، التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية، التي تواجه جمهور المتعاملين.