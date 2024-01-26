«إي دي إس إس» تضيف أدوات وأسواقاً جديدة للارتقاء بتجربة المتداولين

أضافت ((إي دي إس إس))، شركة الخدمات المالية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تحسينات ملموسة على منصتها الإلكترونية للتداول من الجيل التالي، معززة إياها بخصائص جديدة لتوفر تجربة أفضل للمستخدمين من حيث سهولة الاستخدام وسلاسة التداول.

ويشمل ذلك إضافة أدوات ومنتجات تداول جديدة للمتداولين المحترفين والمبتدئين. وتضم المنصة الجديدة خصائص عدة منها إتاحة الاستخدام التجريبي دون إنشاء حساب تداول فعلي، ما يسمح للمتداولين بالإلمام أكثر بواجهة المنصة وتجريبها باستخدام أموال افتراضية.

كما أضافت ((إي دي إس إس)) مجموعة جديدة من أسواق السلع الأساسية التي يمكن التداول فيها عبر منصتها - كالمعادن مثل البلاتينيوم، والسلع الخفيفة المتنوعة بدءاً من الكاكاو والذرة وصولاً إلى الماشية - مما يجعلها المنصة الأكثر شمولاً من نوعها في المنطقة. يمثل إطلاق المنصة المحدثة خطوة فارقة لشركة إي دي إس إس.