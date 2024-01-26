«جمارك أبوظبي» تعرف الجمهور بمشاريعها الابتكارية وخدماتها الرقمية

احتفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مع المجتمع والمتعاملين في دلما مول باليوم العالمي للجمارك الذي يحل في 26 يناير من كل عام، عبر توفير منصة تفاعلية لمدة ثلاثة أيام من 24 إلى 26 يناير.

وذلك للتوعية بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة وحماية المجتمع، وتعريف الجمهور بمشاريعها الابتكارية وخدماتها الرقمية المتطورة، فضلاً عن تنظيم مسابقات ترفيهية وورش عمل تثقيفية تشمل مختلف المجالات الجمركية وحماية الملكية الفكرية.

وعرضت جمارك أبوظبي عبر منصتها خدمة إصدار رقم التسجيل الجمركي المتاحة للأفراد وقطاع الأعمال، وخدمة التخليص على البضائع التي تعنى بالسلع ويمكن لجميع الأفراد الاستفادة منها من داخل الدولة أو خارجها في أي مكان وعلى مدار الساعة وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما سلطت الضوء على نظارة الواقع المختلط المستخدمة في العمليات الجمركية الميدانية، والتي تسهل عمل المفتشين الجمركيين في إجراء تأكيد خروج الشاحنات من المركز الجمركي، وتقنية التدريب عبر الواقع الافتراضي لخدمة العملاء بهدف زيادة كفاءة الموظفين لتقديم خدمات متميزة ترفع نسبة رضا المتعاملين ومجتمع الأعمال.

وقال محمد حسين البلوشي رئيس قسم الاتصال والتسويق المؤسسي في جمارك أبوظبي: نحرص في جمارك أبوظبي على مشاركة أفراد المجتمع في مختلف المناسبات والأيام العالمية لتعريفهم بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة، وإشراكهم معنا في جهودنا المستمرة للارتقاء بمستوى الأداء عبر تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة لتحسين الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين.