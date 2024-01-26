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500 شركة محلية وعالمية تتنافس في معرض الساعات والمجوهرات

1/26/2024 8:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق في الشارقة 31 يناير الجاري فعاليات النسخة الـ 53 من معرض ((الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات)) الذي يقام مرتين في العام وينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ضمن أبرز الأحداث النوعية في الإمارات والمنطقة على قائمة المعارض المتخصصة، ويشارك في الحدث الذي يترقبه عشاق أرقى تصاميم الساعات والألماس والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة أكثر من 500 عارض من كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة بالذهب والمجوهرات وعدد كبير من العلامات التجارية.

ويشهد المعرض في دورته الجديدة التي تتواصل حتى 4 فبراير المقبل، حضوراً دولياً لعارضين يمثلون الشركات والمتاجر ذات السمعة الرفيعة في عالم الساعات والمجوهرات، والقادمة من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، وشركات أخرى لم تنقطع عن عرض جديدها في الشارقة على مدى أكثر من 26 عاماً، وتمثل الإمارات والبحرين والصين وهونغ كونغ والهند وإيطاليا ولبنان وباكستان وسنغافورة وتايلاند وتركيا واليمن. ويضم الحدث الذي يغطي مساحة 30 ألف متر مربع أجنحة لدول عدة لها شهرتها في مجال صناعة الساعات وتصميم أغلى المجوهرات ويستقبل سنوياً حوالي 70 ألف زائر.

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