سائق ديلفري أوصل الطرد وسرق كلباً بـ4000 دولار

ألقي القبض على سائق توصيل في شركة أمازون بعد سرقة كلب بولدوج فرنسي بقيمة 4000 دولار من أحد العملاء أثناء قيامه بالتوصيل في أحد أحياء فلوريدا.

اتُهم سائق توصيل تابع لشركة أمازون من ولاية فلوريدا باختطاف كلب بولدوغ فرنسي تبلغ قيمته آلاف الدولارات، أثناء توصيل أحد الطلبات، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وبحسب ما ورد سرق رينير ريفيلا، 34 عامًا، كلبًا بقيمة 4000 دولار يُدعى كالي من منزل في 23 ديسمبر 2023.

ووفقًا للتحقيقات فقد تركت مالكة الكلب، التي لم يتم الكشف عن هويتها، كلبها في الفناء الخلفي لمنزلها، لكنها سرعان ما أدركت أن كلبها البالغ من العمر سنة واحدة اختفى، وبعد أن بدأت البحث بشكل مكثف عن حيوانها الأليف، أخبرها أحد الجيران أنهم رأوا كالي يقترب من شاب في العشرينات من عمره يرتدي زي أمازون ويقود سيارة شيفروليه كروز بيضاء قديمة.

وقال جار آخر، شهد الحادث أيضًا، إن اللص أوقف سيارته وحمل الكلب ووضعه في مقعد السيارة الخلفي، قبل أن ينطلق بسرعة مرة أخرى.

وأضاف الجار أيضًا أن الرجل قام بتسليم طرد في منزل قريب من موقع حادث السرقة وبدأ يلاطف الكلب كالي ثم انطلق بسيارته فركض الكلب خلفه فأوقف اللص سيارته وحمله ووضعه في المقعد الخلفي.

ووفقا لفوكس نيوز، فقد اعترف المتهم بسرقة الكلب وأنه لا يزال في حوزته كما ادعى أنه حاول العثور على صاحبته قبل أن يستسلم ويأخذه معه. وتم إطلاق سراحه لاحقًا بعد دفع كفالة بقيمة 5000 دولار.

تم اختطاف الكلب الذي يبلغ سعره 4000 دولار والذي يُدعى كالي من منزل يقع في كوبر هيل درايف في سبرينج هيل في 23 ديسمبر 2023.

وقالت مالكة الكلب إن قيمته حوالي 4000 دولار لأنه كلب بولدوغ فرنسي أصيل وهي سلالة غالية الثمن.







