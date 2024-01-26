الخس أكثر عرضة للأمراض في الفضاء

الخس أكثر عرضة للأمراض في الفضاء
التاريخ
1/26/2024 7:18:31 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهر بحث جديد أن الجاذبية الصغرى، وهي الحالة التي يعيش فيها رواد الفضاء، يمكن أن تجعل الخس أكثر عرضة لمسببات الأمراض، وفق ((سبيس)).
هذا ما أثبته علماء جامعة ديلاوير، الذين وجدوا أن النباتات النامية في الجاذبية الصغرى تفتح مسامها عند تعرضها للبكتيريا.
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