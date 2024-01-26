الخس أكثر عرضة للأمراض في الفضاء

أظهر بحث جديد أن الجاذبية الصغرى، وهي الحالة التي يعيش فيها رواد الفضاء، يمكن أن تجعل الخس أكثر عرضة لمسببات الأمراض، وفق ((سبيس)).

هذا ما أثبته علماء جامعة ديلاوير، الذين وجدوا أن النباتات النامية في الجاذبية الصغرى تفتح مسامها عند تعرضها للبكتيريا.

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