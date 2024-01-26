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فيروس بدائي يسهم في تطور الأجنّة البشرية

1/26/2024 7:18:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت دراسة أن جميع الكائنات البدائية تطورت بفضل فيروس أصابها منذ مئات الملايين من السنين، ولا يزال موجوداً في حمضنا النووي حتى اليوم، وفق ((مترو)).

ووجدت الدراسة الجديدة أن الحمض النووي من الفيروس يلعب الآن دوراً حيوياً في تطور الجنين البشري، خصوصاً في الساعات التي تلي الإخصاب.

ويأتي ما بين 8 إلى 10 % من الجينوم البشري مما يسمى بـ((الفيروسات الراجعة الداخلية))، ولكن حتى الآن يعد هذا الحمض النووي ((نفايات)).

وكشفت الأبحاث التي أجراها المركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان أن هذا الحمض النووي غير المرغوب فيه المفترض يلعب دوراً حاسماً في تحفيز انقسام الجنين من خليتين إلى أربع. وقال المؤلف الأول سيرجيو دي لا روزا: حتى وقت قريب، كانت هذه البقايا الفيروسية تعد بمثابة ((حمض نووي غير مرغوب فيه))، وهي مادة وراثية غير قابلة للاستخدام أو حتى ضارة.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأنا ندرك أن هذه الفيروسات الراجعة، التي تطورت معنا على مدى ملايين السنين، لها وظائف مهمة، مثل تنظيم الجينات الأخرى. وقال كبير الباحثين الدكتور نبيل جودر: ((إنه دور جديد تماماً للفيروسات الراجعة الداخلية)).

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