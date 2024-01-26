تاز سكايلر وشو هايامي في معرض القصص المصورة

أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، عن انضمام ثلاثة ضيوف جدد من المشاهير وممثلي الأصوات ومبدعي القصص المصورة الذين سيشاركون في المهرجان، والذين سيصلون إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي الشهر المقبل.

وينضم إلى المعرض في نسخة عام 2024 الممثل تاز سكايلر، الذي تم ترشيحه لجائزة أوليفيه، وهو أحدث اسم ينضم إلى قائمة النجوم في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الذي يقام من 9 إلى 11 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأدى تاز دور سانجي الملقب بـ((الساق السوداء)) في مسلسل One Piece الذي حقق نجاحاً باهراً على نتفليكس، والذي كان أحد أضخم البرامج الرائجة من حيث البث عالمياً لعام 2023. وسوف ينضم سكايلر إلى زميله النجم إيناكي جودوي الذي يلعب دور ((مانكي دي لوفي)) في فيلم واقعي مقتبس من الأنيمي الذي تدور أحداثه حول قراصنة قبعة القش الذين يبحثون عن كنز One Piece.

مقابلةورحب معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة في العاصمة الإماراتية أيضاً بالممثل وفنان الأداء الصوتي والمغني الياباني شو هايامي، كما سيحظى المعجبون في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة أيضاً بفرصة مقابلة مبدع القصص المصورة البرازيلي الأسطوري إيفان ريس الذي يعرف بكونه أحد أعظم الفنانين والأكثر تقديراً في هذا المجال.