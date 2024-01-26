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لوحة مفقودة لغوستاف كليمت تعاود الظهور

1/26/2024 7:18:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تبين أخيراً أن لوحة غير واضحة المصدر للرسام النمساوي الشهير غوستاف كليمت، موجودة ضمن مجموعة خاصة في النمسا، وستُطرح في مزاد بتاريخ 24 أبريل المقبل.

وعُرضت الخميس في فيينا لوحة ((بورتريه الآنسة ليسر)) (1917) التي أنجزها كليمت.

وكان العمل الذي حُفظ بعناية، ظهر للمرة الأخيرة خلال معرض أقيم في فيينا عام 1925، على ما يتضح من خلال صورة بالأبيض والأسود تشكّل الدليل الوحيد على وجود اللوحة.

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