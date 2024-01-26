لوحة مفقودة لغوستاف كليمت تعاود الظهور

(MENAFN
- Al-Bayan)
تبين أخيراً أن لوحة غير واضحة المصدر للرسام النمساوي الشهير غوستاف كليمت، موجودة ضمن مجموعة خاصة في النمسا، وستُطرح في مزاد بتاريخ 24 أبريل المقبل.
وعُرضت الخميس في فيينا لوحة ((بورتريه الآنسة ليسر)) (1917) التي أنجزها كليمت.
وكان العمل الذي حُفظ بعناية، ظهر للمرة الأخيرة خلال معرض أقيم في فيينا عام 1925، على ما يتضح من خلال صورة بالأبيض والأسود تشكّل الدليل الوحيد على وجود اللوحة.
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