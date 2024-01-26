Saturday, 27 January 2024 04:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«قوة الفشل»

1/26/2024 7:18:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

من منا لم يتعرض للفشل؟ هل استلهمنا منه الطريق؟ وهل عبرنا أخيراً ضفة النهر؟ كتاب ((قوة الفشل)) يوقظ حماسك معبداً لك الطريق لحياة ناجحة أكثر.

بعد المقدمة يأتي ((كيف تدير وقتك))، يلفت الانتباه إلى مدى أهمية الوقت، مشيراً إلى ((سلوكيات ومعتقدات تؤدي إلى ضياع الوقت))، وأخرى ((إلى توفير الوقت)) بالمقابل، ثم يتوجه إلى طلبة العلم في ((قوة التذكر))، معقباً بـ((مفردات شفرة النجاح))، ثم كيفية ((النجاح مع العقبات))، و((التفوق في اتخاذ القرارات)). أما في ((شفرة الذكاء)).

فيشير إلى النشاطات والأطعمة التي ترفع مستوى التفكير، وبعد العودة إلى ((مهارات أخرى في اتخاذ القرارات)) ينتقل إلى ((مهارات البحث والتقصي)) التي لا يستغني عنها أي ناجح، و((المهارات الكلامية)) التي تتضمن تفاعل الحواس وأنواع الإلقاء.

في ((كيفية تنمية مهاراتك في مهنة أو مجال معين)) يوضح لك ((خطوات تطوير نفسك))؛ لتكتسب أولى مهارات التأثير والإقناع في ((كيف تحاور بتميز))، ثم ((التفوق في المساومات))، وبعد ((مهارات حسابية)) تأتي ((مهارة التفكير الإبداعي))، وفي ((رفقاً بصحتك.. وأعصابك)) يعلمك كيفية الاسترخاء، و((كيف تقاوم الحزن؟)) بـ((التركيز والتنفس العميق))، وعليه ((السيطرة على الجسم)) باسترخاء العضل والعقل؛ فـ((كلمة السر.. التوازن))، واستثمار ((قوة الإيحاء)) لتهدئة الأعصاب، وبعد مناقشة ((الآثار السلبية للضوضاء)) يختم بـ((تأثير الألوان)).

كتاب سهل التناول والتدرج يخاطب المجتهد في الحياة بتنوع الطرح بين تنظير وتطبيق لحياة متوازنة ناجحة ما أمكن.

MENAFN26012024000110011019ID1107774503

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث