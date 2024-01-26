من منا لم يتعرض للفشل؟ هل استلهمنا منه الطريق؟ وهل عبرنا أخيراً ضفة النهر؟ كتاب ((قوة الفشل)) يوقظ حماسك معبداً لك الطريق لحياة ناجحة أكثر.

بعد المقدمة يأتي ((كيف تدير وقتك))، يلفت الانتباه إلى مدى أهمية الوقت، مشيراً إلى ((سلوكيات ومعتقدات تؤدي إلى ضياع الوقت))، وأخرى ((إلى توفير الوقت)) بالمقابل، ثم يتوجه إلى طلبة العلم في ((قوة التذكر))، معقباً بـ((مفردات شفرة النجاح))، ثم كيفية ((النجاح مع العقبات))، و((التفوق في اتخاذ القرارات)). أما في ((شفرة الذكاء)).

فيشير إلى النشاطات والأطعمة التي ترفع مستوى التفكير، وبعد العودة إلى ((مهارات أخرى في اتخاذ القرارات)) ينتقل إلى ((مهارات البحث والتقصي)) التي لا يستغني عنها أي ناجح، و((المهارات الكلامية)) التي تتضمن تفاعل الحواس وأنواع الإلقاء.

في ((كيفية تنمية مهاراتك في مهنة أو مجال معين)) يوضح لك ((خطوات تطوير نفسك))؛ لتكتسب أولى مهارات التأثير والإقناع في ((كيف تحاور بتميز))، ثم ((التفوق في المساومات))، وبعد ((مهارات حسابية)) تأتي ((مهارة التفكير الإبداعي))، وفي ((رفقاً بصحتك.. وأعصابك)) يعلمك كيفية الاسترخاء، و((كيف تقاوم الحزن؟)) بـ((التركيز والتنفس العميق))، وعليه ((السيطرة على الجسم)) باسترخاء العضل والعقل؛ فـ((كلمة السر.. التوازن))، واستثمار ((قوة الإيحاء)) لتهدئة الأعصاب، وبعد مناقشة ((الآثار السلبية للضوضاء)) يختم بـ((تأثير الألوان)).

كتاب سهل التناول والتدرج يخاطب المجتهد في الحياة بتنوع الطرح بين تنظير وتطبيق لحياة متوازنة ناجحة ما أمكن.