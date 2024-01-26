80 ورشة عمل إبداعية وتفاعلية في «موسم ربع قرن»

ينطلق، اليوم السبت، ((موسم ربع قرن))، الذي تنظمه مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تحت شعار ((شارقة الإبداع)) في مركزي الطفل بالقرائن، وسجايا فتيات الشارقة، وعلى مدار اليوم والغد، مستهدفاً الجمهور العام والفئات العمرية من 6 إلى 31 عاماً فأكثر.

وذلك بهدف تعريف المجتمع بالدور، الذي تلعبه مؤسسات ربع قرن في استثمار طاقات منتسبيها، بالإضافة لتسليط الضوء على مواهب المنتسبين في مختلف المجالات.

يحفل برنامج موسم ربع قرن بأكثر من 80 ورشة عمل إبداعية وتفاعلية، من أبرزها: الورش الثقافية والقرائية، التي تسهم في غرس حب القراءة في نفوس الأطفال والنشء والشباب، والورش الفنية كورش الرسم والتلوين والتشكيل، ورسم جداريات فنية بأنامل المشاركين، وورش المهارات الحياتية كالتصوير، وورش الطهي والأعمال اليدوية.

بالإضافة لورش تتناول موضوعات متنوعة في مجال العلوم والتكنولوجيا والروبوتات والبرمجة.

كما سيتمكن منتسبو مؤسسات ربع قرن من استعراض مواهبهم ونقل تجاربهم ومعارفهم للحضور، من خلال تقديمهم للعروض المسرحية، والمعزوفات الموسيقية الإبداعية الفردية والجماعية.

الجدير بالذكر أن موسم ربع قرن سيمكن الجمهور من التعرف عن قرب على دور مؤسسات ربع قرن في اكتشاف وتنمية وصقل طاقات منتسبيها، من خلال البرامج والورش، التي يتم تقديمها، وفق أعلى المعايير وعلى أيدي مختصين في مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة، كما سيتعرفون على آلية التسجيل وبرنامج الولاء ((همة))، الذي يمكن أعضاءه من الحصول على هدايا قيمة نظير مشاركتهم في مختلف البرامج والورش.