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الثقافة الصينية في ضيافة حديقة أم الإمارات

1/26/2024 7:18:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستقبل حديقة أم الإمارات ضيوفها مع العديد من الأنشطة العائلية وورش العمل التفاعلية، إلى جانب العروض الترفيهية المميزة للصغار، اليوم السبت، من الساعة 16:00 وحتى الساعة 22:00.

وكانت الحديقة قد احتفت، أمس، بالثقافة الصينية، حيث قدمت لزوارها فرصة ثمينة لاستكشاف غنى وتنوع الثقافة الصينية مع باقة من الأنشطة الاحتفالية المتميزة، التي شملت عروضاً موسيقية وثقافية، وورش عمل تفاعلية، إلى جانب فرصة فريدة لتجربة الزي الصيني. وأتيحت للضيوف أيضاً الفرصة لخوض تجربة الكتابة التعبيرية من خلال ورشة عمل ((الخطاط الصيني)) وتعلم طريقة إعداد الشاي الصيني التاريخية خطوة بخطوة.

قدم هذه الفعاليات الاحتفالية معهد اللغة الصينية في الشرق الأوسط في منطقة العشب الكبرى، وتواصلت من الساعة 16:00 وحتى الساعة 21:30، حيث تمكن للضيوف من التعرف على غنى وعراقة التقاليد والثقافة الصينية ومفرداتها.

وتنتظر الصغار باقة متنوعة من الأنشطة المرحة في حديقة أم الإمارات اليوم السبت، حيث تبدأ الفعاليات في فترة العصر مع جلسة اللياقة البدنية للأطفال في منطقة العشب الكبرى، في حين يلي ذلك عرض مسرحية ((لقيمات بكل اللغات)) من دار ((سيدة الحكايات)).

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