200 فعالية ينظمها «القوز للفنون» نهاية يناير الجاري

يعود مهرجان القوز للفنون في دورته الحادية عشرة برعاية شريكه الاستراتيجي هيئة الثقافة والفنون ((دبي للثقافة))، ليواصل تقليده الراسخ بجمع لفيف من الفنانين، والعروض الموسيقية، والفعاليات الثقافية، وأطايب المأكولات، ليحتفي بالمفكرين والمبدعين في رحاب منطقة القوز الإبداعية.

يَعِد المهرجان زوار هذه الدورة بأكثر من عشرين عرضاً حياً، وثمانين فناناً وفنانة، وخمسين تصوراً مبتكراً من أشهى الأطعمة والأكلات، ومئتي فعالية يقدمها لهم من الصباح حتى انتصاف الليل طيلة عطلة نهاية الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

يستضيف مهرجان القوز لعام 2024 غمرةً من مواهب المنطقة لتشعل أجواءه بعروض حية يضيء أحد أبرزها مغني الراب السينابتيك ورفاقه.

ويطل الفنان ليث الحسيني بموسيقاه بكل ما فيها من تقاطعات مع قضاياً جدلية كالهجرة وغياب المساواة الاجتماعية. يدعو مهرجان القوز للفنون زواره هذا العام للتمتع بطيف متنوع من التجارب الثقافية والتفاعلية على مدار يومي الحدث، من أبرزها عمل تركيبي بعنوان أصداء الطبيعة للفنان الياباني يوري سوزوكي.

كما يقدم المهرجان العديد من التجارب البصرية، إحداها جداريةٌ ملحمية بعنوان مجموعة لحظات للفنان التونسي - الفرنسي إل سيد. وفي مكان آخر من الأفنيو، تحديداً في فضاء جلف فوتو بلس، يستأنف معرض الأعمال المختفية تسليط الضوء على أعمال للأجيال الناشئة من الفنانين والفنانات، والمجموعات الفنية، والمعارض، وذلك مع المضي في خلق ممارسات مستدامة على صعيد اقتناء الأعمال وجمعها.

أما محطتا الزوار المفضلتان -سوق ريل فلسطين وكيڤ ماركت أوف مسفيتس- فستواصلان إبهار رواد هذه الدورة بمعروضاتهما.

ولمحبي السينما موعد مع عرض خارجي لفيلم ((هيب هوب المقلاع)). ويعرض القوز للفنون 2024 مجموعةً من الأعمال التركيبية العامة، منها ((كل الألوان للأسود ظلال)) للفنانة حمرا عباس من تنظيم جاليري لوري شبيبي.

ومن جاليري كربون 12 عملاً تركيبياً آخر بعنوان رايات حمراء للفنانة أناهيتا رازمي، حيث ستنثر سلسلة من رايات وأعلام بتدرجات لونية متعددة في مواقع مختلفة من الأفنيو لتثير فضول الزوار بعد أن تأسر نظرهم. وفي مكان منسي، يستخدم مهند شونو المكثفات المائية للمكيفات لري حديقة من الأعشاب.

عشاق الصباح

سيقيم مركز شيميز جلسة يوغا منعشة في ذا يارد. كما لا ينسى مهرجان القوز زواره من الأطفال، إذ يقدم لهم ولأسرهم خيارات عدة لبدء نهارهم، إحداها غاردنز أوف غايا من تنظيم مركز ذا كونفيدنس لاب. وفي ذا جام جار يقدم المهرجان لزواره الأطفال فرصة أخرى للمشاركة في مجموعة من الورش الفنية والتفاعلية.

فيَعد مهرجان القوز للفنون 2024 زواره ممن لا يهوون التبكير في بدء نهارهم بظهيرات ومساءات بديعة من العروض الحية، كالأداء الذي ستحمله لهم الفنانة الفرنسية ذات الأصول المغربية أمينة على ألحان تدمج الميلوديا الفولكلورية بموسيقى البوب، فضلاً عن عرض الفنان الأدائي التنزاني ديبيش بانديا الذي يحول سيارة إلى منحوتة صوتية.

كذلك، يستضيف القوز إنكور كوكبةً من الموسيقيين المحليين الناشئين على اختلاف أعمارهم ولغاتهم ليقدموا لزوار المهرجان ألواناً متنوعة من الموسيقى. وفي فضاء كونكريت، تنجدل عروض جوقة بسمة الأخاذة بكل ما تحتفي به من تراث الموسيقى العربية.

محبو السهر

وبحلول الغروب تنتظر زوار المهرجان جرعةٌ مضافةٌ من المتعة عبر عدد من العروض الجماهرية الحية.بالإضافة لكل ما ذكر من تجارب إبداعية وعروض حية ستضيء عطفات وفضاءات السركال أفنيو، ينتظر زوار المهرجان لهذا العام متعة ذوقية مفردة من شتى النكهات وأصناف الأكلات الشهية.