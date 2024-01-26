«الأمير الصغير» في «دبي أوبرا».. استعراض ملحمي لأثر خالد

لا تزال قصة ((الأمير الصغير)) مصدر إلهام وإبداع يطوف مسارح الفنون الأدائية والدراما العالمية منذ أكثر من 80 عاماً، واليوم يحط استعراضها الملحمي رحاله في دبي، على خشبة مسرح ((دبي أوبرا)) ليسرد رائعة الكاتب أنطوان دو سانت إكزوبيري، التي نشرت للمرة الأولى في عام 1943، وسحرت فلسفتها الكبار وبراءتها الصغار، فترجمت إلى أكثر من 300 لغة ولهجة، وتقدر مبيعاتها بـ140 مليون نسخة، ولتظل حتى الآن من أفضل الكتب مبيعاً، والأكثر ترجمة على الإطلاق.

عرض استثنائي

يتجسد سحر قصة ((الأمير الصغير)) على خشبة مسرح ((دبي أوبرا)) من خلال عرض استثنائي تجتمع عبره فنون الأداء ورشاقة الحركة الراقصة، إلى جانب الاستعراض الملحمي والبهاء البصري، وهو من إخراج وتصميم الرقصات للفنانة آن تورنيه، بنص وتعاون في الإخراج من كريس مورون وموسيقى أصلية من تيري تروك، وتتبع رحلة ((الأمير الصغير)) على خشبة المسرح - مع تصميم مبتكر لتقنيات الفيديو والجرافيك للفنانة والتقنية ماري جوميلان التي تمزج بين السرد المباشر والفانتازيا الممتعة.

لغة شاعرية

وخلال العرض الأكثر إبهاراً ومدته ساعة و55 دقيقة، الذي تم تقديمه في أكثر من 60 دولة، يتم سرد هيكلي للحكاية على لسان أبطال العمل باللغة الفرنسية، مع ترجمة فورية من قبل الفنان والكاتب كريس مورون، الذي كتب الألحان وشارك في الإخراج لنص الكاتب أنطوان دو سانت إكزوبيري الذي يختزل في طياته لغة شاعرية ورؤى فلسفية تتخطى حدود أدب الأطفال، لتستحوذ أيضاً على قلوب الكبار.

ولتبقى تساؤلاته السردية محط اهتمام لا ينبض عبر الزمان ضمن فئة أدب الطفل، ولكن فلسفته العالية وشاعريته استحوذت على قلوب الكبار أيضاً. العرض يحول الرواية الفرنسية الأنيقة للكاتب أنطوان دو سانت إكزوبيري ((الأمير الصغير)) إلى مشهدية بصرية مدهشة من الرقص والموسيقى والفيديو.

والأهم من ذلك كله، الأداء البهلواني الجوي المذهل من إخراج آن تورنيه. ((البيان)) حضرت كواليس العمل والتدريبات ليلة الافتتاح على خشبة مسرح دبي أوبرا والتقت نجوم العمل، في مقدمتهم بطل العمل في شخصية ((الأمير الصغير)) الفنان الفرنسي ديلان بارون خريج مدرسة الرقص ((أنجيليك فالنتي)) في فالوري وأكاديمية الرقص الدولية في باريس، الذي عبر عن سعادته لقيامه بجولة أخرى لعرض العمل في ((دبي أوبرا)) ضمن جدول العروض العالمية لعام 2024، مؤكداً أن دبي هي محطة رئيسية لعشاق الفنون الكلاسيكية والأعمال الفنية الرفيعة.

عرض تاريخي

وحول الأهمية التاريخية لهذا العمل الأدبي الرفيع والذي لا يزال يثير اهتمام المبدعين والمنتجين حول العالم لابتكار عروض مسرحية ودرامية مستوحاة من سرديات العمل الفرنسي الفريد، يقول ديلان الذي يشارك في العرض منذ العام 2018 بشخصية ((الثعلب))، ومنذ عامين يؤدي دور ((الأمير الصغير)).

وللمرة الأولى في دبي ستكون الحبكة التي تعرض على مسرح دبي أوبرا مألوفة للقراء الكثيرين للكتاب. ويضيف ديلان: يكمن سحر القصة في الدروس الحياتية التي يتعلمها الطيار من الأمير الصغير، وكيف يغير وجهة نظره حول الحياة والحب والصداقة، ومن جانب آخر يعتبر ((الأمير الصغير)) أقل ما يمكن وصفه بأنه مسرحية برودواي قياسية، بل إنه ترفيه يشبه ((سيرك دو سوليه)) بالنسبة للجمهور، يجب أن يروا ((الأمير الصغير)) ويتبعوه في مغامرته الرائعة.

دور

وعن أصعب جزء في العمل ككل بالنسبة له يؤكد ديلان: إن تعلم دور الأمير الصغير بالتأكيد هو أصعب جزء في العمل بالنسبة لي شخصياً كراقص، لم أكن قد قمت بتجربة الأشرطة والحبال المعلقة، والتي تعطي طابعاً لفكرة التحليق أو الطيران من قبل، لم يكن لدي سوى بضعة أشهر للتمرن وإنشاء تكوين فني للشخصية المحورية برؤية المخرجة.