إطلالات جوية ساحرة لدبي تزين فيلم نايلة الخاجة «ثلاثة»

أنهت المخرجة والمنتجة الإماراتية نايلة الخاجة، تصوير فيلمها السينمائي الأول ((ثلاثة)) بنجاح، الذي تم تصويره في بانكوك والإمارات العربية المتحدة، وسيعرض في الأول من فبراير على نطاق واسع من خلال إحدى المنصات الرقمية. والفيلم من فئة الرعب النفسي، ومن كتابة وإنتاج وإخراج نايلة الخاجة، كما شارك في كتابته بن وليامز، ويشارك في العمل النجم البريطاني جيفرسون هول.

ضم طاقم العمل عدداً من الممثلين الموهوبين منهم: فاتن أحمد، ونورة العابد، والممثل الإماراتي القدير مرعي الحليان، ومهند بن هذيل والممثل الإماراتي الصاعد سعود الزرعوني.

تدور أحداث فيلم ((ثلاثة)) الذي يحظى بدعم ((طيران الإمارات))، في ضواحي مدينة عربية وفي وقتنا الحالي، إذ تشاهد مريم، والدة الطفل أحمد، تصرفاته الغريبة مما يدفعها للاعتقاد بأنه ممسوس. ومع تصاعد الأحداث، تتسابق مريم مع الزمن للحصول على مساعدة الدكتور البريطاني وأطباء آخرين، وفي نهاية المطاف تلجأ إلى طارد أرواح معروف لإنقاذ ابنها.

تم تصوير هذا الفيلم المستقل على مدى 24 يوماً بين بانكوك والإمارات العربية المتحدة، بمشاركة المنتج الإماراتي سلطان سعيد الدرمكي والمنتجين دانيال زيريلي وجون شارلز ليفي ونايلة الخاجة إلى جانب عدد من المنتجين التنفيذيين منى عيسى القرق وجيفرسون هول وسيدارث ثاكر وراسيك ثاكر.

وعبّرت الخاجة عن سعادتها بهذا العمل قائلة: ((أنا ممتنة لدعم ((طيران الإمارات)) لفيلمي السينمائي الأول. هذا الدعم الاستثنائي لا يعكس تأييداً لمسيرتي المهنية فحسب، إنما يظهر أيضاً التزام ((طيران الإمارات)) الثابت بدعم المواهب الإماراتية وتعزيز صوت المرأة في مجال السينما. بفضل دعمهم نحتفي بروح الإبداع الجماعية التي شملت مجموعة رائعة تتألف من 250 فناناً موهوباً اجتمعوا معاً لتحقيق هذه الرؤية)).

وتابعت الخاجة: ((يسعدني أن أشارك أداء كل من جيفرسون هول وسعود الزرعوني الذي يبرز الاختلاف الواضح بين الثقافتين وفي الوقت نفسه يسلط الضوء على الحاجة المشتركة بينهما للتسامح والتواصل. إن فيلم ((ثلاثة)) هو فيلم رعب نفسي يعبر الثقافات وينبض بإيقاع غريب)).

وأضافت الخاجة: ((لقد زودتني دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بإطلالات جوية ساحرة لمدينة دبي، ترتقي بفيلمي إلى آفاق جديدة وتضيف قيمة لا تُقدّر إلى إنتاجي)).