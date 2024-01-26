الكشف عن الملصق الرسمي لمونديال الشاطئية

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية ((دبي 2024)) عن الملصق الرسمي للبطولة التي تستضيفها دبي من 15 إلى 25 فبراير المقبل، وتمت الاستعانة في الملصق بألوان الرمال والشمس، واشتمل على صورة لنجم كرة القدم الشاطئية ينفذ لعبة مقصية، ويسدّد الكرة تحت أفق مدينة دبي.

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