الكشف عن الملصق الرسمي لمونديال الشاطئية

الكشف عن الملصق الرسمي لمونديال الشاطئية
التاريخ
1/26/2024 7:18:30 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية ((دبي 2024)) عن الملصق الرسمي للبطولة التي تستضيفها دبي من 15 إلى 25 فبراير المقبل، وتمت الاستعانة في الملصق بألوان الرمال والشمس، واشتمل على صورة لنجم كرة القدم الشاطئية ينفذ لعبة مقصية، ويسدّد الكرة تحت أفق مدينة دبي.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN26012024000110011019ID1107774496
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.