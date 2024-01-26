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العروبة يعزز صدارته لدوري «الهواة»

1/26/2024 7:18:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عزز العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، بفوزه أمس على دبا الحصن بنتيجة 2 - 1، أحرز الهدفين تامبورا، ومهند خميس وأحرز لـ ((الحصن)) بولينغ ديمبل ووصل العروبة إلى 45 نقطة، فيما احتفظ دبا الحصن بالمركز الثاني ((34 نقطة))، وتعادل الظفرة مع الجزيرة الحمراء 2 - 2، ووصل الظفرة إلى 32 نقطة، والجزيرة إلى 24 نقطة.

وتغلب غلف يونايتد على العربي 3 - 1، والحمرية على غلف إف سي 2 - 0. ويلتقي اليوم التعاون مع مسافي، والذيد مع الرمس، وسيتي مع الفجيرة، ويوناتيد مع مصفوت.

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