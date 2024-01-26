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شباب الأهلي يلتقي الاتحاد السعودي ودياً غداً

1/26/2024 7:18:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يلتقي شباب الأهلي مع ضيفه الاتحاد السعودي في الخامسة والربع من مساء غد، ياستاد راشد بدبي في مواجهة ودية ثالثة يخوضها ((فرسان دبي)) خلال فترة التوقف الحالية استعداداً لاستئناف المنافسة في البطولات المحلية عقب نهاية مشاركة منتخبنا في كأس آسيا في قطر. وطرح شباب الأهلي، تذاكر المباراة للبيع عبر الأنترنت، ويبلغ أسعارها 35 و100 و300 درهم.

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