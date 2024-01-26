شباب الأهلي يلتقي الاتحاد السعودي ودياً غداً

شباب الأهلي يلتقي الاتحاد السعودي ودياً غداً
التاريخ
1/26/2024 7:18:30 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
يلتقي شباب الأهلي مع ضيفه الاتحاد السعودي في الخامسة والربع من مساء غد، ياستاد راشد بدبي في مواجهة ودية ثالثة يخوضها ((فرسان دبي)) خلال فترة التوقف الحالية استعداداً لاستئناف المنافسة في البطولات المحلية عقب نهاية مشاركة منتخبنا في كأس آسيا في قطر. وطرح شباب الأهلي، تذاكر المباراة للبيع عبر الأنترنت، ويبلغ أسعارها 35 و100 و300 درهم.
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