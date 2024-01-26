بيروت والرياضي وأهلي طرابلس في نصف نهائي «دولية دبي للسلة»

حجزت فرق بيروت والرياضي اللبنانيان وأهلي طرابلس الليبي أول 3 مقاعد في الدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 33 المقامة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر .

وتختتم غداً، واستحق بيروت بطل العرب الصعود إلى المربع الذهبي بفوزه على المنتخب التونسي 88 - 82، وظهر الفريق البيروتي بمستوى مغاير عما قدمه في دوري المجموعات كاشفاً عن وجهه الحقيقي في أولى مواجهات الدور ربع النهائي.

وكانت كلمة السر في الأشواط الثلاثة الأخيرة هي الدفاع الذي كان غائباً عن الربع الأول بعد أن تفوق فيه المنتخب التونسي بفارق 10 نقاط واستفاد بيروت من تألق قائده علي حيدر في الدفاع وبراعة محترفه تكر ومعه سيرجيو درويش في الهجوم، حيث سجل الأول أعلى سكور ((28 نقطة))، فيما سجل درويش ((18 نقطة)).

ونجح أهلي طرابلس في الظفر بـ ((الكلاسيكو الليبي)) أمام مواطنه أهلي بنغازي وتغلب عليه 88 - 68. ولم يجد الرياضي صعوبة في تخطي مواطنه الهومنتمن بنتيجة 103 - 82، ليتأهل لملاقاة أهلي طرابلس الليبي في نصف النهائي اليوم، تعقبها المباراة الثانية في التاسعة والربع وطرفها الأول بيروت اللبناني.

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