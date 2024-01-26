Saturday, 27 January 2024 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقيع اتفاقية درع وكأس السوبر الإماراتي القطري

1/26/2024 7:18:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تم في الدوحة أمس توقيع اتفاقية لإطلاق بطولة مشتركة بين الإمارات وقطر على ((درع السوبر))، و((كأس السوبر)).

وتجمع مباراة كأس السوبر الإماراتي القطري في 12 أبريل المقبل بالدوحة فريقي الشارقة، بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم ((2022 - 2023))، والعربي القطري، بطل كأس أمير قطر ((2022 - 2023)).

بينما يجمع درع السوبر الإماراتي القطري شباب الأهلي، بطل دوري أدنوك للمحترفين موسم ((2022 - 2023))، والدحيل، بطل دوري نجوم قطر ((2022 - 2023))، وتقام المباراة في دبي 13 أبريل المقبل. وقع الاتفاقية كل من عبدالله الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة المشتركة، ومحمد خليفة السويدي، نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم نائب رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة. وشهد التوقيع عدد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام العربية والآسيوية والعالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN26012024000110011019ID1107774492

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث