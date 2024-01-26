توقيع اتفاقية درع وكأس السوبر الإماراتي القطري

تم في الدوحة أمس توقيع اتفاقية لإطلاق بطولة مشتركة بين الإمارات وقطر على ((درع السوبر))، و((كأس السوبر)).

وتجمع مباراة كأس السوبر الإماراتي القطري في 12 أبريل المقبل بالدوحة فريقي الشارقة، بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم ((2022 - 2023))، والعربي القطري، بطل كأس أمير قطر ((2022 - 2023)).

بينما يجمع درع السوبر الإماراتي القطري شباب الأهلي، بطل دوري أدنوك للمحترفين موسم ((2022 - 2023))، والدحيل، بطل دوري نجوم قطر ((2022 - 2023))، وتقام المباراة في دبي 13 أبريل المقبل. وقع الاتفاقية كل من عبدالله الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة المشتركة، ومحمد خليفة السويدي، نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم نائب رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة. وشهد التوقيع عدد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام العربية والآسيوية والعالمية.

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