نيجيريا والكاميرون.. قمة في كأس أمم أفريقيا الليلة

تصطدم نيجيريا الفائزة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم ثلاث مرات، بالكاميرون صاحبة خمسة ألقاب، في قمة مباريات دور الـ 16، الليلة.

فيما تأمل أنغولا أن تتفادى مفاجآت جارتها ناميبيا لمواصلة مشوارها بالبطولة في الليلة نفسها.

وتعدّ نيجيريا والكاميرون قوتين رئيسيتين في الكرة الأفريقية، ويعد لقاؤهما بمثابة نهائي، والتقى الفريقان آخر مرة في ثمن نهائي نسخة 2019، وتأهلت نيجيريا إلى ربع النهائي بعد الفوز 3 - 2.

وتدخل نيجيريا اللقاء في وضع أفضل فنياً، إذ تأهلت وفي جعبتها 7 نقاط، جمعتها من تعادل مع غينيا الاستوائية إحدى مفاجآت البطولة 1 - 1 افتتاحاً، والفوز على كوت ديفوار وغينيا بيساو 1 - 0.

أما الكاميرون، فتأهلت في اللحظات الأخيرة بعدما فازت على غامبيا 3 - 2 بهدف كريستوفر ووه، بعدما تعادلت مع غينيا 1 - 1 وخسرت من السنغال 1 - 3.

ويعاني الفريقان من أزمة واضحة في تسجيل الأهداف وتحويل الفرص الوفيرة إلى الشباك، رغم الترسانة الهجومية بالمنتخبين.

وقال مدرب نيجيريا البرتغالي جوزيه بيسيرو: الأهم هو النتيجة. هدفنا هو الفوز، وخلال 3 لقاءات في دور المجموعات، صنعنا الفرص الكافية لتسجيل الكثير من الأهداف، ولا أريد استقبال الأهداف.

ويأمل مدرب الكاميرون ريغوبير سونغ أنّ يكون قائده ومهاجمه فنسان أبو بكر لائقاً للمشاركة، بعد إصابته قبل البطولة وغيابه عن مباريات دور المجموعات.

وقال سونغ خلال المؤتمر الصحافي نحن نتقدم. لن أقول إنّ كل شيء حالياً على ما يرام، لكن سأقول نحاول أن نلعب ونفوز.

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