كلباء بطل رديف الصالات

(MENAFN
- Al-Bayan)
توّج عبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، فريق اتحاد كلباء بطلاً لدوري الرديف لكرة قدم الصالات، بعد تكرار فوزه على البطائح 4 - 3.
وكان قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3 - 2. وسجل لفريق كلباء كل من عبدالله البلوشي، هدفين، وعلي جمعة، هدفين، بينما سجل للبطائح كل من علي الحمادي، وعثمان خميس. وأشاد راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري الذين حققوا الإنجاز.
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