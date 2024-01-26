كلباء بطل رديف الصالات

توّج عبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، فريق اتحاد كلباء بطلاً لدوري الرديف لكرة قدم الصالات، بعد تكرار فوزه على البطائح 4 - 3.

وكان قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3 - 2. وسجل لفريق كلباء كل من عبدالله البلوشي، هدفين، وعلي جمعة، هدفين، بينما سجل للبطائح كل من علي الحمادي، وعثمان خميس. وأشاد راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري الذين حققوا الإنجاز.

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