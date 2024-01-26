كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تختتم اليوم

تختتم اليوم منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح بالعاصمة أبوظبي.

وانطلقت البطولة قبل 15 يوماً بمشاركة أكثر من 600 صقار، و3200 صقر من مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى مشاركة خليجية كبيرة في فئة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وبلغ عدد أشواط البطولة 100 شوط، موزعة على سبع فئات.

وأسفرت منافسات أمس عن تتويج ((7)) لفريق ((إم 7)) بلقب شوط التلواح الذهبي للجرناس فئة الشيوخ، وحل ثانياً ((صعايب)) للفريق نفسه، فيما جاء في ((12)) لفريق ((أف 3)) ثالثاً.

وفي شوط التلواح الذهبي للجرناس فئة العامة المفتوح ذهب اللقب إلى ((مرشح)) لسيف بن حريز الفلاسي، فيما كانت الوصافة من نصيب ((إكسبو 2020)) لسالم بن ناصر الهاجير، وحل ((عجيب)) لسيف بن حريز الفلاسي ثالثاً. وحلق ((10)) لعبدالله سالم بن شنه الكتبي بلقب شوط التلواح الذهبي للجرناس فئة العامة ملاك، واحتل المركز الثاني ((حرب)) لعبدالله أحمد سعيد المزروعي، وجاء ((غيهبان)) لسعيد عبدالله الفلاسي في المركز الثالث.

واختتمت المنافسات بإقامة أشواط الإنتاج المحلي، حيث حلق بلقب شوط الإنتاج المحلي للجير بيور فئة العامة ((أيه إم 9473)) لسعيد هلال بن طراف، وحل وصيفاً ((جلمود)) لخلفان شافي صالح المنصوري، وفي المركز الثالث جاء ((غازي)) لحمد أحمد بن مجرن.

وتوج ((إم 4)) لخلفان شافي صالح المنصوري بلقب شوط الإنتاج المحلي للجير قرموشة فئة للعامة، وحل وصيفاً ((خت سوده)) لحمد أحمد بن مجرن، وجاء في المركز الثالث ((اتش 82)) لحمد عبدالله الفلاسي. توج الفائزين بأشواط التلواح الذهبي سلطان إبراهيم المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وسط فرحة كبيرة من الأبطال الذي حلقوا بألقاب هذه الأشواط الكبيرة، فيما توج أبطال فئة الإنتاج المحلي عيد المزروعي نائب رئيس لجنة المسابقات بنادي أبوظبي للصقارين.

وتقام اليوم منافسات شوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة النهائي للفرخ فئة الشيوخ، وشوط كأس رئيس الدولة النهائي لفرخ فئة العامة المفتوح، وشوط كأس رئيس الدولة النهائي للفرخ فئة العامة الملاك.

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