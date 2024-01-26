جودلفين.. 5 نجوم في جوائز «إكليبس» لسباق الخيل

اكتسح فريق جودلفين جوائز ((إكليبس)) الأمريكية في نسختها الـ 53، التي تعدّ المحفل الرسمي والختامي للإعلان عن أبطال السباقات في أمريكا الشمالية للعام 2023، إذ توج الإسطبل الأزرق الملكي بخمس جوائز أبرزها الفوز ببطولة الملاك للعام الرابع على التوالي.

وللمرة السابعة في تاريخ الجوائز التي انطلقت العام 1971، نظراً للإنجازات التي حققها الفريق العام الماضي الذي ظفر من خلاله بمكاسب أكثر من 17 مليون دولار من جوائز المالك و12 فوزاً في الفئة الأولى، وكلها بخيول محلية الإنتاج. كما نال الإسطبل الأزرق الملكي جائزة المربين للعام الثالث على التوالي.

وأهدى مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة الأمريكية الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، وقال:

((إنه فوز خاص جداً لجودلفين ، يتطلب الأمر فريقاً هائلاً للمنافسة والفوز على أعلى مستوى، شكراً جزيلاً لموظفينا الرائعين في كنتاكي ومدربينا مايك ستيدهام، وإوين هارتي، وبيل موت، وبراد كوكس، وبريندان والش، والمساعدة التي نتلقاها من شركائنا الأوروبيين المدربين شارلي ابلبي وسعيد بن سرور)).

وتوج نجم جودلفين المعتزل ((كوديز ويش)) بثلاث جوائز أبرزها ((حصان العام في أمريكا)) ليصبح بذلك أول جواد لجودلفين يحقق هذا اللقب، بالإضافة إلى جائزة ((أفضل الأمهار الأكبر سناً))، وجائزة ((أفضل لحظة في العام 2023)) المقدمة من قبل الاتحاد الوطني لسباقات الخيول المهجنة.

ويأتي هذا التقدير للنجم المعتزل، عقب إنجازاته القوية التي حققها الموسم الماضي، التي كان أبرزها على الإطلاق الاحتفاظ بلقب ((بريدرز كب ديرت مايل)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى)) على المسار الرملي خلال مهرجان ((بريدرز كب))، الذي أقيم على مضمار ((سانتا أنيتا)) بالولايات المتحدة الأمريكية.

نجمة المهرات

ونالت ((بريتي مسشيفاس)) لجودلفين لقب ((بطلة المهرات في عمر ثلاث سنوات)) نظراً للانتصارات المثيرة التي حققتها، أبرزها لقب سباق ((كنتاكي أوكس))، لمسافة 1800 متر ((الفئة الأولى)) المخصص للمهرات على مضمار ((شيرشل دوانز))، لتهدي الإسطبل الأزرق الملكي لقبهم الأول في هذا السباق.

بالإضافة إلى لقب ((أكورن ستيكس)) لمسافة 1700 متر ((الفئة الأولى)) المخصص للمهرات والأفراس، الذي أقيم على مضمار ((بيلمونت بارك)) في أمريكا، التي أضافت من خلاله الانتصار الـ400 لفريق جودلفين في سباقات الفئة الأولى.

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