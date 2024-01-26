Saturday, 27 January 2024 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بهدف قاتل.. مانشستر سيتي يفك عقدة توتنهام ويصعد للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي

1/26/2024 7:18:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل مانشستر سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للدور الخامس بهدف نيثن آكي القاتل في الدقيقة 88 الذي منحه الفوز 1-صفر على مضيفه توتنهام هوتسبير الجمعة.

ولم يسبق لسيتي الفوز على ملعب توتنهام الجديد ولم يسجل أي هدف في زياراته الست السابقة لكن آكي سجل من مسافة قريبة بعد خطأ من الحارس جوجليلمو فيكاريو.

وربما لا يستطيع توتنهام أن يشتكي لأنه لم يصنع فرصاً كثيرة للتسجيل أمام فريق المدرب بيب جوارديولا.

وبعد ثلاثة أيام من وصوله إلى نهائي كأس الرابطة، تعادل تشيلسي، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات، دون أهداف على ملعبه أمام أستون فيلا بينما انتهت مباراة أخرى بالتعادل السلبي على ملعب أشتون جيت بين بريستول سيتي المنتمي للدرجة الثانية ونوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت هناك أهداف على ملعب شيفيلد وينزداي على الرغم من عدم وجود فائز إذ تعادل 1-1 مع كوفنتري سيتي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN26012024000110011019ID1107774487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث