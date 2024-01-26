بهدف قاتل.. مانشستر سيتي يفك عقدة توتنهام ويصعد للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل مانشستر سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للدور الخامس بهدف نيثن آكي القاتل في الدقيقة 88 الذي منحه الفوز 1-صفر على مضيفه توتنهام هوتسبير الجمعة.

ولم يسبق لسيتي الفوز على ملعب توتنهام الجديد ولم يسجل أي هدف في زياراته الست السابقة لكن آكي سجل من مسافة قريبة بعد خطأ من الحارس جوجليلمو فيكاريو.

وربما لا يستطيع توتنهام أن يشتكي لأنه لم يصنع فرصاً كثيرة للتسجيل أمام فريق المدرب بيب جوارديولا.

وبعد ثلاثة أيام من وصوله إلى نهائي كأس الرابطة، تعادل تشيلسي، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي ثماني مرات، دون أهداف على ملعبه أمام أستون فيلا بينما انتهت مباراة أخرى بالتعادل السلبي على ملعب أشتون جيت بين بريستول سيتي المنتمي للدرجة الثانية ونوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت هناك أهداف على ملعب شيفيلد وينزداي على الرغم من عدم وجود فائز إذ تعادل 1-1 مع كوفنتري سيتي.

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