الخيام ورباعياته «1-2»

عمر الخيام شاعر أديب فيلسوف، كان عالماً بارزاً بالرياضيات، والفلك، واللغة، والفقه، والتاريخ.

بلغت شهرته الآفاق بمقطعاته الشعرية ((الرباعيات))، وافقه النجاح في نظمها شعراً بالفارسية، ووافاه الفلاح حين ترجمت إلى العربية، واللاتينية، والفرنسية، والإنجليزية، والألمانية، والإيطالية، والدنماركية وغيرها.

وحين بزغ نجمه، وعرف قدره، قربه الرؤساء والملوك والأمراء. وكان في بلاط السلطان ملكشاه أمير الندماء، وقد اشتهر الخيام بالشعر والأدب أضعاف شهرته بعلمي الرياضيات والفلك.

وقد انعكس هذا على اهتمام الناس به وبإرثه العلمي والمعرفي، فأورثه إقبال الناس على شعره وأدبه، وتسابق الشعراء والأدباء على ترجمته؛ ومن أشهرهم وأمثلهم- في رأيي- الشاعر المصري د.أحمد رامي؛ صاحب الترجمات الشاعرية، وقد يشاركه في شاعريته د.أحمد زكي ((أبو شادي))، وهما من مؤسسي مدرسة أبوللو الشعرية، كذا البستاني، ومحمد السباعي، والشاعر الزهاوي.

وثمة ترجمة شعرية قام بها الأديب الساخر إبراهيم عبدالقادر المازني، نشر بعضها في مجلة ((الرجاء))، ونشر بعضها الآخر في الجزء الثاني من كتاب ((ديوان المازني)).

وللعقاد تعليقات على بعض ما ترجمه صديقه المازني قال: ((وقد طاب للمازني منذ سنوات أن يدأب على الاستخفاف بعمله وبجدواه، فأنكر على نفسه الشاعرية، وأنكر غناء ما يكتب وينظم، وقد غالطته أحياناً فقلت له: إن هذه البدعة منه ضرب من المكر الحسن، كأنه أراد أن ينزل عن مكانه ليجلسه عليه الناس))، ولكنه قال في حصاد الهشيم:

((واعلم أنك إذا أنزلت نفسك دون المنزلة التي تستحقها، لم يرفعك الناس إليها، بل أغلب الظن أنهم يدفعونك عما هو دونها أيضاً، فالأرجح أنني غالطته، وأن حقيقة الأمر أن المازني يستخف بعلمه وبغير عمله أحياناً؛ لأنه يستصغر حياة الإنسان في جانب آماد الخلود ومصائر الأقدار، ولأنه يقيس ما عمل بما أراده آخرون. وقد هون الخطب على نفسه بسليقة فيه، وهي أنه استطاع أن يقسم ((أنانيته)) قسمين متلازمين، يسخط أحدهما فيتناوله الآخر بالعبث والتعزية، ويشمخ الشامخ منهما فيغض منه المطمئن والوادع)). (يـتبع).