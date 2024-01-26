عندما يفتح القدر أبوابه

كان حلم نجيب محفوظ أن يستكمل دراسات الدكتوراه في الفلسفة. فقدم على بعثة دراسية في الجامعة لكنهم رفضوا! فشكل له ذلك صدمة مريرة. ثم التقى أحد المعنيين وسأله لماذا لم تقبلوني؟ فقال له أنت محفوظ؟ فقال نعم، فرد عليه بما معناه: ظنناك مسيحياً من اسمك الأخير ولأننا ابتعثنا أكثر من مسيحي فتركنا الفرصة لآخرين أي من باب العدالة الاجتماعية. فضاع حلمه، لكنه اضطر أن يضع خطة جديدة لاقتحام فن الرواية، ثم كتب خمسين رواية في خمسين عاماً ليفوز كأول أديب عربي يحصل على جائزة نوبل. ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه. كان يريد باباً آخر!

طه حسين كذلك فقد بصره صغيراً لكنه أصبح عميد الأدب العربي بجلده وإبداعه ودراسته في ربوع باريس بجامعة السوربون.

عملاق الفن الكويتي، عبد الحسين عبد الرضا، قال عنه الفنان المصري سعيد صالح: عبد الحسين جنني.. هو كوميديان عظيم، وعاتبته عن سبب عدم التمثيل في مصر ليكشف للمصريين عبقريته. غير أن الفنان سعيد صالح، لم يكن يعلم أن عبد الحسين كان ممثلاً بديلاً لممثل غاب عن خشبة المسرح فغضب مؤسس المسرح العربي زكي طليمات الذي كان يؤسس بواكير مسرحنا في الكويت. فقال: مين الممثل البديل؟ فرفع عبد الحسين يده ومثل فأبهر زكي طليمات. ولما انتهى قال له حرفياً: ((من الحمار اللي خلى دا ممثل بديل))، كناية عن عبقرية عبد الحسين، كما قال بوعدنان حرفياً في لقاء تلفزيوني. فكان موظفاً مغموراً في مطبعة الحكومة ليصبح أشهر ممثل في تاريخ الخليج العربي.

الأمريكية السمراء أوبرا وينفري قبل أن تصبح واحدة من أشهر الإعلاميات في العالم، صدمت من فصلها من أول وظيفة لها كمذيعة أخبار إذ اعتبرت بأنها ((غير ملائمة للتلفزيون)). لكن هذا الرفض لم يمنعها من مواصلة مسيرتها لتصبح لاحقاً مقدمة أحد أشهر البرامج الأمريكية والعالمية ((The Oprah Winfrey Show)) الذي حقق نجاحاً منقطع النظير.

ستيف جوبز نفسه بعد أن أسس شركة ((أبل))، طرد منها في الثمانينات. غير أنه استخدم هذا الموقف الأليم في إعادة تقييم نفسه وعمله، وقاد شركة ((Pixar)) للنجاح قبل أن يعود إلى ((أبل)) ويحولها إلى واحدة من أكثر الشركات نجاحاً في العالم، التي فتحت آفاق التنافس.

أغنى روائية في التاريخ جي كي رولينغ، رفضت روايتها ((هاري بوتر)) من قبل 12 دار نشر، قبل أن تأخذ طريقها للنشر لتصبح سلسلتها واحدة من أكثر الكتب مبيعاً في التاريخ البشري. وناهزت ثروة المؤلفة البريطانية ثروة ملكة بريطانيا نفسها في مفارقة تصور لنا كيف يمكن أن يشرع القدر أبوابه.

وسمعت اللبناني الأصل كارلوس غصن رئيس شركة نيسان يقول إنه لم يخطط قط، وأنه لا ينصح الناس بالتخطيط. لأن الحياة سوف تفتح لهم فرصاً (أو أبواباً) لم يتوقعوها. فكم من فرصة تعترضنا لكننا نتجاهلها بحجة أن لدينا خطة. وأرى أن في كلامه شيئاً من الوجاهة على مستوى الأفراد. فقد تفتح لنا الحياة آفاقاً رحبة من الفرصة غير المتوقعة. فيصبح تجاهلها عين الحماقة. ليس كل ما نكتبه صحيحاً. فقد يهبنا الوهاب سبحانه فرصاً لم نحلم بها. فيصبح تجاهلها جحوداً لتلك النعمة.

والقدر هو مشيئة الله تعالى. فتدبيره يتخطى حدود تصور البشر.