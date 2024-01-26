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منطق الثعالب الحكيمة

1/26/2024 7:18:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لا أحب هذا المنطق الذي يتحدث به البعض ممن يحاولون أن يظهروا أنفسهم بمظهر الحكماء الذين ينظرون للأمام بزاوية أوسع مما يفعل الآخرون الذين يوصفون بأنهم ضيقو الأفق، ولا يرون أبعد من أنوفهم أو مما تحت أقدامهم!

الذين يتحدثون بما يعتبرونه حكمة وإيثاراً للمصلحة يقولون إن على أي إنسان أن يحمد الله ويشكره مائة مرة على ما هو أياً كان وأينما كان، وكل محاولة منه للتبرم أو النقد والانتقاد أو محاولة التصحيح هي اعتراض على النعمة التي لو نظر حوله في كل مكان لوجد ملايين البشر محرومين مما يشكو هو منه! وبما أن من طبيعة النعيم والنعم أنها تزول سريعاً من بين أيدينا فإن الرضا والشكر بما هو قائم هو الضمان الوحيد للحافظ عليها، يقول هؤلاء الحكماء!

أما أصحاب المنطق المقابل الذين غالباً ما يوصفون بعدم التبصر فإنهم يعتقدون أن السعي للأفضل حق مشروع، كما أن النقد والانتقاد خيار مشروع هو الآخر، فالقبول بالوضع الخطأ كما ينصح الفريق الأول لا يعني الرضا ولا القبول بقضاء الله وقدره، إنه إقرار بالخطأ وقبول به، تضامناً مع فاعليه وتستراً عليهم.. وهذا منطق منافٍ للتطور والتقدم والنمو، والسعي لرفع مستوى معايير الدقة وجودة الحياة!

هذا هو منطق ضيقي الأفق الحقيقيين، أصحاب المصالح الخاصة الذين لا يهمهم سوى الحفاظ على الأوضاع كما هي رغبة في إطالة عمر مصالحهم وأرباحهم، لكنهم ككل الثعالب الماكرة يرتدون قناع الحملان الحكيمة ليدفعوا الآخرين دفعاً للقبول بما يخدم مصالحهم بمنطق بقاء النعم وزوالها، وما أكثر هؤلاء أينما تلفتّ!

إن أكثر البيئات التي ينشط فيها هؤلاء أو أتباعهم هي مواقع التواصل التي تستقطب ملايين المتابعين أصحاب السيكولوجية التابعة أو المنساقة بلا تفكير وحس منطق جماهير (جوستاف لوبين) في كتابه الشهير (سيكولوجية الجماهير) ولذلك ينشطون هناك لإقناع الناس بالقبول والسكوت وعدم التذمر وعدم النقد وإخماد رغبة التغيير حتى لا تزول النعم التي بين أيديهم، والحقيقة أنه ما من نعم تزول برغبة الارتقاء والشفافية، ولكن النعم تزول بالتضامن مع الخطأ وحمايته، لأن الخطأ يدمر أما التصحيح فيبني ويعمر.

MENAFN26012024000110011019ID1107774484

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