مبادرات محمد بن راشد.. رؤية شاملة للعمل الإنساني

لقد حير مفهوم الإنسانية العديد من الفلاسفة والعلماء والمفكرين وأصحاب التوجهات الإنسانية الأخلاقية، وذلك لاعتبارات عدة، منها: ((أن الإنسان بتكوينه وطبيعته الآدمية يختلف عن باقي الكائنات والمخلوقات الحية))، ولكن في نهاية المطاف اتفق الجميع على أن الإنسانية: ((هي مجموعة من الأفكار والتصرفات السلوكية المقبولة والحميدة التي تصدر من الإنسان والتي تدمج ما بين العقل والروح لتبين أهمية وجود الإنسان وقيمته في المجتمع الإنساني)).

ومن مبدأ الإنسان أولاً، أرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منظومة مستدامة للعمل الخيري والإنساني عابرة للحدود. وانطلاقاً من رؤية شاملة للعمل الإنساني جاءت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تم إطلاقها عام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات، التي رعاها سموه، وتجمع تحت مظلتها 35 جهة ومؤسسة ومبادرة، وتعمل في مجالات مكافحة الفقر والمرض والتنمية ونشر المعرفة والثقافة والتمكين المجتمعي والابتكار، وتنفذ مجتمعة أكثر من 1400 برنامج إنساني وتنموي في 116 دولة حول العالم، حيث بلغ إجمالي المستفيدين ضمن محور المساعدات الإنسانية منذ إطلاقها نحو 150.8 مليون شخص حول العالم

استفاد من برامج ومبادرات محور المساعدات الإنسانية والإغاثية تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 30.2 مليون إنسان خلال عام 2022 بزيادة نحو 7.3 مليون مستفيد في 2021، ووصل حجم إنفاق مختلف المبادرات والمشاريع والبرامج تحت هذا المحور إلى 910 ملايين درهم، بزيادة 493 مليوناً عن العام 2021 مع التركيز على التنمية الإنسانية بشكل متكامل وتوفير الاحتياجات البشرية الأساسية من صحة ومكافحة الأمية والفقر، مروراً بتوفير المعرفة ونشر الثقافة وتطوير التعليم والعمل بشكل متوازٍ ، انتهاءا بتوفير أكبر حاضنة للمبتكرين والعلماء.

ويأتي ذلك إدراكاً ووعياً من القيادة الرشيدة أن العالم اليوم أصبح يواجه تحديات كبيرة بسبب الحروب الدائرة والنزاعات والإرهاب والهجرة، وأن الحل الأمثل لما يجري من حولنا يستوجب علينا المساهمة الحقيقية الفعلية بمساعدة الإنسان في ((دائرة الصراعات))، الذي مما لا شك فيه أنه في ظل تلك المآسي المتضرر الأكبر من جراء ما يحدث، لأنه عرضة لتلك المشاكل التي فرضت عليه، وصار لزاماً إنسانياً وواجباً أخلاقياً علينا من منطلق إنسانيتنا مد يد العون ومساعدتنا له بتوفير كافة احتياجاته الأساسية من تعليم وغذاء وعلاج، وغيره من خدمات ووسائل، تعينه وتقويه على ما يواجه من تحديات ومصاعب من جراء الأزمات الدائرة والمتعايش معها وفي محيطها بشكل يومي.

وترتبط مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) بعلاقة وثيقة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث كانت المؤسسة منذ انطلاق الشراكة مع المفوضية في العام 2021 من المساهمين الرئيسيين في تمويل برامجها. وبلغ الدعم المقدم من المؤسسة منذ ذلك التاريخ 136 مليون درهم (نحو 37 مليون دولار) استفاد منها أكثر من 750 ألف لاجئ ونازح، وأفراد من المجتمعات المضيفة في آسيا وأفريقيا.

وتحتل المساعدات الإنسانية والإغاثية مكانة رئيسية في عمل مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، حيث أعلنت في ديسمبر الماضي عن التعهد بتقديم مبلغ 60.6 مليون درهم خلال 2024 لدعم النازحين قسراً، وذلك على شكل دعم غذائي مباشر، وبرامج لتوفير سبل العيش المستدامة في دول عدة حول العالم.

وبموجب هذا التعهد، سيتم تخصيص مبلغ 37 مليون درهم من المبلغ الإجمالي لتمويل برامج الإغاثة الإنسانية والتنمية المستدامة، التي تنفذها المفوضية في 8 دول، هي: أرمينيا، وبنغلاديش، وبتسوانا، والهند، وناميبيا، ونيجيريا، وباكستان، وتونس، إضافة إلى مبلغ 5.5 ملايين درهم لتمويل مشاريع الدعم والإغاثة التي تنفذها المفوضية لمساعدة اللاجئين السودانيين في تشاد، بينما سيتم تخصيص أكثر من 18 مليون درهم موجهة لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك لمواجهة الاحتياجات الطارئة في قطاع غزة.

ولقد تقدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الذي بلغ 136 مليون درهم للاجئين حول العالم.

وغني عن القول أن مبادرات الإمارات استطاعت أن تغير من الواقع المؤلم الذي يعيشه الملايين من المحتاجين للعون والمساعدة من جراء ما يعانونه من ويلات ألمّت بهم، وخاصة في بلدان ومناطق أكثر عرضة للمحن والصراع المستمر، وهو أمر ليس مستغرباً على قيادة دولة الإمارات، التي استطاعت أن ترسخ مكانة الدولة في مقدمة الدول التي تضع المحتاجين والمتضررين من الحروب أو الكوارث الطبيعية في قائمة أولوياتها واهتماماتها، وحازت شهادات أممية تؤكد تقدمها ومنافستها لدول العالم الأكثر عطاءً في تقديم برامج التنمية للدول المحتاجة والأكثر تضرراً حول العالم.