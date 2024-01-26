تعطل مايكروسوفت تيمز لدى آلاف المستخدمين حول العالم

ذكر موقع داون ديتيكتور دوت كوم لتتبع أعطال المواقع الإلكترونية أن خدمات تطبيق مايكروسوفت تيمز تعطلت لدى الآلاف من المستخدمين الجمعة.

وأفاد الموقع بتسجيل أكثر من 13 ألف بلاغ عن وجود مشكلات في منصة التراسل.

ويبلغ داون ديتيكتور بوجود أعطال من خلال جمع تقارير عن الحالة من عدد من المصادر منها البلاغات المقدمة من المستخدمين على منصته.

وقالت شركة مايكروسوفت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "أكملنا الانتقال إلى النظام الاحتياطي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتظهر قراءة الخدمة بعض التحسن. الانتقال إلى النظام الاحتياطي في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية جارٍ ونواصل المتابعة".