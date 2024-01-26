تعطل مايكروسوفت تيمز لدى آلاف المستخدمين حول العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر موقع داون ديتيكتور دوت كوم لتتبع أعطال المواقع الإلكترونية أن خدمات تطبيق مايكروسوفت تيمز تعطلت لدى الآلاف من المستخدمين الجمعة.
وأفاد الموقع بتسجيل أكثر من 13 ألف بلاغ عن وجود مشكلات في منصة التراسل.
ويبلغ داون ديتيكتور بوجود أعطال من خلال جمع تقارير عن الحالة من عدد من المصادر منها البلاغات المقدمة من المستخدمين على منصته.
وقالت شركة مايكروسوفت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "أكملنا الانتقال إلى النظام الاحتياطي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتظهر قراءة الخدمة بعض التحسن. الانتقال إلى النظام الاحتياطي في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية جارٍ ونواصل المتابعة".
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