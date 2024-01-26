«الدولية للهجرة»: 10.7 ملايين نازح بفعل الحرب في السودان

شددت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، على أن عدد النازحين السودانيين، بسبب الاقتتال المستمر منذ منتصف أبريل الماضي، بلغ ((رقماً صاعقاً)) يقدر بـ10.7 ملايين، منهم 9 ملايين داخل البلاد، وذلك وفق بيانات حديثة صادرة المنظمة.

ودعت ((الدولية للهجرة))، إلى بذل المزيد من الجهود الدولية، والتضافر، لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بشكل عاجل لأكبر حالة نزوح في العالم.

ووفق بيانات المنظمة، من بين النازحين البالغ عددهم 10.7 ملايين سوداني، فرّ 1.7 مليون من العنف إلى البلدان المجاورة، غالبيتهم العظمى (62 %) من السودانيين. كما تستضيف تشاد غالبية الوافدين (37 %)، وجنوب السودان (30 %)، ومصر (24 %)، بينما تستضيف: إثيوبيا، وليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، بقية الفارين، ما يخلق احتياجات إنسانية إضافية في منطقة تعاني بالفعل من أزمة عميقة، بحسب المنظمة الدولية.

وقالت مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب: ((اليوم، يوجد واحد من كل ثمانية نازحين داخلياً حول العالم في السودان. إن احتياجاتهم هائلة، فالنقص الحاد في الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية، والصرف الصحي، كلها عوامل تتضافر لتعرضهم لأخطار العنف، والإصابة بالأمراض، وسوء التغذية المتزايدين)).

وأضافت: ((بالرغم من ذلك، الاستجابة الإنسانية، حتى الآن، غير كافية، لتلبية الاحتياجات الماسة. لا يمكننا أن ندير ظهورنا لملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم)).

جدير بالذكر، أن الاشتباكات المسلحة، خلال الأشهر التسعة الماضية، أدت إلى نزوح أكثر من 6 ملايين شخص داخلياً، إضافة إلى 3 ملايين كانوا قد نزحوا بالفعل داخل السودان قبل ذلك. وتبرهن الأرقام الجديدة على الحاجة الملحة، لتكثيف الجهود الإنسانية، والاهتمام العالمي، لمعالجة ما أصبح الآن أكبر أزمة نزوح في العالم.

منذ بداية حرب السودان، كانت المنظمة الدولية للهجرة تستجيب للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، داخل البلاد وخارجها، على الرغم من أن العديد من موظفي ((الدولية للهجرة)) تأثروا بشكل مباشر، ونزحوا هم أنفسهم. كما تلتزم المنظمة الدولية بتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وتقوم بتوسيع استجابتها من خلال خطة الاستجابة للأزمات التي تم إطلاقها حديثاً في السودان، الداعية إلى توفير تمويل بقيمة 168 مليون دولار.

وطبقاً لـ((الدولية للهجرة))، ما زالت ((حرب السودان)) تؤثر بقوة على المدنيين، إذ تم تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية، والمدارس، والطرق، والمرافق، مثل: مصادر الطاقة والمياه، إلى جانب البنية التحتية للاتصالات.

فيما حد الدمار بشكل كبير من إمكانية الوصول إلى الأساسيات، والخدمات المنقذة للحياة. بينما يشكل تفشي الأمراض، والجوع، وسوء التغذية، تهديداً دائماً.

علاوة على ذلك، أدت الفوضى إلى زيادة التعرض للعنف الجنسي، والعنف القائم على النوع، ما يعرض النساء والفتيات لخطر متزايد.

وحتى الآن، وصلت ((الدولية للهجرة)) إلى ما يقرب من 1.2 مليون شخص في السودان، والدول المجاورة، بالمساعدات المنقذة للحياة، وتقدم الخدمات لأكثر من 650 ألف مدني في السودان فقط.

كما تشمل المساعدات خدمات الحماية، والرعاية الصحية الأساسية، والمأوى في حالات الطوارئ، ومواد الإغاثة، والدعم النقدي، وتوفير المياه النظيفة، ومستلزمات النظافة، ووسائل النقل في الحالات الحرجة. إذ سمحت لحوالي 150 ألفاً بالوصول إلى أماكن آمنة في البلدان المجاورة، حيث يمكنهم الوصول إلى الخدمات الإنسانية في ظروف آمنة، وكريمة.

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