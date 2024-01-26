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الحكومة العراقية: إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة للاستقرار

1/26/2024 7:18:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد ((ضرورة لاستقرار العراق))، مؤكداً أن رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني يبحث عن الصيغة الأمثل لاستقرار البلاد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية ((واع))، أمس.

وألمح العوادي إلى أن الاجتماعات المقررة للجنة العسكرية العليا ستكون مهنية عسكرية بحتة، تبحث في ما تم إكماله من مهمة التحالف سابقاً، وما تبقى من جهود، من تدريب، وتسليح، وعمل استخباري، وخطط عملياتية، ثم السعي لوضع خريطة طريق مشتركة، وفقاً لجدول زمني ينتهي بتواريخ لإنهاء المهمة الدولية.

وأكد العوادي أن السوداني بذل جهوداً مضاعفة خلال العام الماضي، للوصول إلى اتفاق بشأن مستقبل التحالف الدولي، مشدداً على تمثيل رئيس الحكومة العراقية، للمصلحة العليا للعراق، ((مصلحة لا تميل لا إلى الشرق، ولا إلى الغرب)).

ونوه العوادي باعتماد الحكومة العراقية ثلاثة عناصر في التعامل مع قوات التحالف الدولي، هي: الصراحة، والثقة، والتوازن، مضيفاً: إن الحكومة ((لم تصل إلى هذه الترتيبات المشتركة، وسط الظروف، التي نعيشها منذ ((7 أكتوبر)) من التوتر، الذي شهدته عدة دول في المنطقة، لولا جهود حكومية على مدار عام كامل)).

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