إثيوبيا: ملتزمون بوحدة وسلام الصومال

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن بلاده لا تسعى ((أبداً)) لخوض حرب مع الصومال، من أجل الوصول إلى البحر والموانئ.

جاء ذلك، أمس، على هامش اجتماع أعضاء اللجنة المركزية للحزب الحاكم في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وقال أحمد، إنه ((لا يمكن الشك فيما إذا كانت حكومته تؤمن بوحدة الصومال أم لا))، وأضاف: ((أظهرنا التزام إثيوبيا بوحدة وسلام الصومال، بدماء وعرق أبنائنا وبناتنا)).

ونوّه رئيس الوزراء الإثيوبي بأنه، خلال العقود الماضية، فقدت إثيوبيا آلاف الجنود في البحث عن السلام في الصومال، مشيراً إلى أنه لا توجد دول أخرى قدمت مثل هذه التضحيات.

وفي قرار أصدرته اللجنة المركزية للحزب الحاكم، بثته وسائل إعلام إثيوبية، أن لجنة ((حزب الازدهار))، وافقت على تغيير الاتفاق بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال، الذي أثار الكثير من الجدل، إلى اتفاق قابل للتنفيذ، قائم على أساس مبادئ التبادل مع الدول المجاورة.

ولم يوضح البيان الصادر عن اللجنة، ما إذا كانت إثيوبيا تتفاوض مع الحكومة الفيدرالية الصومالية أم لا، لكن مصادر قالت، إن الاتفاق كان بمثابة شهادة على موقف إثيوبيا في تنمية الاقتصاد الإقليمي، والعلاقات التكاملية والثقافية.

من ناحية أخرى، لم يتطرق أحمد إلى الاتفاقية التي أثارت غضب الحكومة الفيدرالية الصومالية، التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال، مطلع يناير الجاري، التي تمنح أديس أبابا 20 كيلومتراً من البحر في أرض الصومال، تحصل في المقابل الأخيرة على الاعتراف بها من قبل إثيوبيا.

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