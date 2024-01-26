مباحثات صينية أمريكية مرتقبة بشأن تايوان

أعلنت بكين أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، سيبحث خلال زيارته تايلاند، الأسبوع الجاري، قضية تايوان، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك ساليفان، على خلفية تهدئة التوتر بين البلدين.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أمس، بأن ((وانغ يي يزور تايلاند من 26 إلى 29 يناير الجاري))، وبأنه سيجري مباحثات مع جايك ساليفان خلال وجوده في بانكوك.

ولاحقاً، قال الناطق باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، خلال مؤتمر صحافي، إن وزير الخارجية الصيني ((سيعرض موقف بكين من العلاقات الصينية الأمريكية، ومسألة تايوان)).

وأضاف: ((سيتبادل وجهات النظر مع الجانب الأمريكي حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك)).

في الغضون، أعلنت الولايات المتحدة، أن المباحثات ستجرى الجمعة والسبت. وأفاد البيت الأبيض، في بيان، بأن ((هذا الاجتماع يندرج في إطار التزام البلدين خلال قمة (..) نوفمبر 2023 بين الرئيس بايدن، والرئيس تشي، الإبقاء على التواصل الاستراتيجي، وإدارة العلاقات بطريقة مسؤولة)).

كما التقى ساليفان، أمس، في بانكوك، رئيس الوزراء التايلاندي، سريثا تافيسين، ومسؤولين كبار، على ما أفاد البلدان.

وأوضح البيت الأبيض أن البحث تناول ((المسائل الإقليمية، والدولية، لا سيما الجهود المبذولة لمواجهة تدهور الأزمة في بورما)).

جدير بالذكر، أن العلاقات الصينية الأمريكية، تدهورت خلال السنوات الأخيرة، بسبب قضايا عدة، مثل: وضع تايوان، والتجارة، والتكنولوجيات الجديدة، وصراع البلدين على النفوذ في آسيا، والمحيط الهادئ، وبحر الصين الجنوبي.

ووفق مراقبين، يبدو أن البلدين حريصان على معاودة الحوار، إذ أوفدت واشنطن عدداً من كبار المسؤولين إلى بكين العام الماضي، وعقدت قمة ثنائية للرئيسين: الأمريكي، جو بايدن، والصيني، شي جين بينغ، نوفمبر الماضي، في كاليفورنيا.

وكان وانغ يي، أكد سابقاً أن ((تدهور العلاقات الثنائية توقف))، بفضل ((جهود حثيثة))، لا بل ((استقرت العلاقات)) رغم ((الصعوبات الجدية)) التي واجهتها العام الماضي.

ووفق خبراء، تؤكد بكين أنها تفضل إعادة توحيد ((سلمية)) مع جزيرة تايوان، إلا أنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة -إن لزم الأمر-، خصوصاً في حال إعلان استقلال الجزيرة رسمياً.

كما لا تنظر الصين بعين الرضا إلى تكثيف اللقاءات، خلال السنوات الأخيرة، بين مسؤولين سياسيين: أمريكيين، وتايوانيين، وتعتبره انتهاكاً لالتزام واشنطن، عدم إقامة علاقات رسمية مع تايبيه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز