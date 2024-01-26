أمريكا تتوسط في «صفقة جديدة» بين إسرائيل و«حماس»

يستعد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ((سي آي إيه)) ويليام بيرنز لعقد لقاءات مع مسؤولين في الشرق الأوسط، بهدف التوسط في ((صفقة طموحة)) بين حركة ((حماس)) وإسرائيل، من شأنها أن تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة، مقابل وقف أطول لإطلاق النار.

وأفادت صحيفة ((واشنطن بوست))، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، بأن بايدن يخطط لإرسال ويليام بيرنز خلال الأيام المقبلة إلى أوروبا، لإجراء محادثات ولقاء رئيسي جهازي المخابرات الإسرائيلية والمصرية ديفيد برنياع وعباس كامل، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني. وقال مصدران لوكالة ((رويترز))، إن وليام بيرنز ودافيد برنياع، سيلتقيان مسؤولين قطريين في الأيام المقبلة لإجراء محادثات بشأن اتفاق جديد محتمل للإفراج عن المحتجزين في غزة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله، إن بيرنز وبرنياع سيلتقيان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في أوروبا مطلع الأسبوع. وقال المصدر الثاني إن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل سيشارك في المحادثات.

ومن المتوقع أن تستند مناقشات بيرنز في أوروبا إلى محادثاته الهاتفية مع نظرائه، فضلاً عن عمل كبير مسؤولي الشرق الأوسط في البيت الأبيض، بريت ماكجورك، الذي عقد هذا الأسبوع اجتماعات ذات صلة في العاصمة القطرية الدوحة والقاهرة.

وذكرت ((واشنطن بوست)) أن اقتراح إسرائيل الأخير يتضمن وقفاً للقتال لمدة 60 يوماً، مقابل الإفراج التدريجي عن أكثر من 100 محتجز. الى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بعد جولة في الشرق الأوسط، امس ، إنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وجلب المزيد من المساعدات وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك، وفي مقابلة في إسطنبول، محطته الأخيرة في الجولة، قال كاميرون إن إسرائيل تدرس اقتراحا بريطانيا بفتح ميناء أسدود أمام الشحنات إلى غزة، لكن الأمر ((سيتطلب الكثير من الضغط)) للتوصل إلى اتفاق.

وقال كاميرون لـ((رويترز)) ومحطة تلفزيونية تركية: ((التوصل إلى هدنة نوقف فيها القتال ونبدأ في النظر في كيفية إدخال المساعدات وإخراج الرهائن... أعتقد أن هناك احتمالا للتوصل لذلك. هذا ما كنت أتحدث عنه خلال جولتي في المنطقة.

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