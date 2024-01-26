الكرملين: سندرس بدقة خطة ألمانيا الدفاعية لاحتواء روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، إن موسكو ستدرس بدقة الخطة الدفاعية التي طورتها ألمانيا لاحتواء روسيا، متهماً برلين ((بالعداء)) لبلاده. فيما تبادلت موسكو وكييف، داخل مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، اللوم بشأن حادث تحطم طائرة النقل العسكرية الروسية ((إليوشن إيل 76))، فوق بيلغورود، الأربعاء.

في وقت قال مسؤول أوكراني كبير، إن كييف لم ترَ، حتى الآن، دليلاً على أن الطائرة المنكوبة كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين.

في الغضون، أوضح بيسكوف، في تصريحات صحافية، أوردتها وكالة أنباء ((تاس)) الروسية، رداً على سؤال يتعلق بالخطة التي طورتها ألمانيا، لاحتواء روسيا: ((حقيقة، أن ألمانيا شرعت في طريق المواجهة الحاسمة مع روسيا ليست سراً. لا يوجد شيء جديد)).

وأضاف: ((في ضوء المزاج المعروف في برلين، سيتعين علينا التدقيق في هذه الخطة)).

جدير بالذكر، أن وكالة الأنباء الألمانية، نقلت عن رئيس القيادة الإقليمية للجيش الألماني، الجنرال أندريه بوديمان، قوله، إن ألمانيا ستقدم بحلول أبريل المقبل، خطة دفاعية عملياتية - هي الأولى منذ نهاية الحرب الباردة -، تؤمن الدور القيادي للجيش الألماني في حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي ((الناتو)).

على صعيد متصل، أكد بيسكوف، مجدداً، أن بلاده ((ما زالت منفتحة)) على المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا، إذ تفضّل روسيا تحقيق أهدافها عبر الوسائل الدبلوماسية.

وصرح بيسكوف لـ((بلومبيرغ))، معلقاً على أنبائها التي تفيد بأن روسيا تستشعر إمكانية إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن حل الأزمة حول أوكرانيا: ((لقد صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مراراً وتكراراً، بأن روسيا كانت، ولا تزال، وستبقى منفتحة على المفاوضات حول أوكرانيا)).

وأضاف بيسكوف: ((نحن مصممون على تحقيق أهدافنا. ونحن نفضل تحقيق ذلك عبر الوسائل الدبلوماسية. وإذا لم يتم الأمر بهذا الشكل، فإن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافنا)).

وأكدت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات عن تغيّر في موقف روسيا بشأن أوكرانيا. وأضافت: ((الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر ما إذا كانت ستتفاوض مع روسيا، ومتى، وكيف)).

في الأثناء، وصف نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة خاصة للمجلس، عقدت بناء على طلب موسكو، الواقعة بـ((جريمة متعمدة مع سبق الإصرار))، حيث تتهم موسكو، قوات كييف بتنفيذها.

ورفضت نائب سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، خريستينا هايوفيشين، الاتهام الروسي، وقالت إن بلادها لم تخطر بعدد ونوع وسائل النقل، التي تم استخدامها لنقل الأسرى، الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وحتى اللحظة، لم تتضح ملابسات تحطم طائرة النقل العسكرية الروسية، حيث تقول موسكو إن 65 أسير حرب أوكرانياً من أصل 74 آخرين، مع أفراد الطاقم ومرافقين، لقوا جميعاً حتفهم، عندما استهدفت صواريخ كييف الطائرة.

بينما لم تؤكد كييف سوى أن هناك خططاً لتبادل الأسرى مع روسيا، ولم تذكر ما إذا كانت صواريخها أسقطت الطائرة، ولم تقدم تفسيراً لسقوطها.

إلى ذلك، صرح مفوّض حقوق الإنسان الأوكراني، دميترو لوبينيتس، للتلفزيون الرسمي: ((لم نرَ أي مؤشرات على وجود عدد كبير من الأشخاص على متن الطائرة، سواء كانوا مواطنين أوكرانيين أم لا)).

ودعا لوبينيتس إلى إجراء تحقيق دولي في حادث تحطم الطائرة العسكرية المنكوبة، متهماً موسكو بشن حملة مستهدفة، ومخطط لها منذ فترة طويلة، لتشويه سمعة أوكرانيا.

وأكد لوبينيتس أنه وفقاً لبنود ((اتفاقية جنيف))، فإن روسيا ستتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أسرى الحرب وصحتهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز