تصعيد إسرائيلي وسط وجنوبي قطاع غزة

شهدت مناطق وسط وجنوبي قطاع غزة، أمس، تصعيداً للقصف الإسرائيلي بالمدفعية وسلاح الجو، استهدف مناطق وسط قطاع غزة، وكذلك في مدينة خان يونس، من بينها محيط مجمع ناصر الطبي، في وقت تجاوزت حصيلة القتلى 26083 فلسطينياً.

وأفادت وسائل إعلام في غزة بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت مناطق شمالي مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، وأشارت إلى مقتل 10 أشخاص. وقالت مصادر طبية في غزة: إن 183 فلسطينياً قتلوا، كما أصيب 377، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وبهذا يرتفع إجمالي عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 26083 قتيلاً، فيما بلغ عدد الإصابات 64487 مصاباً.

ووقعت اشتباكات عنيفة على أطراف مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة، وسمع دوي انفجارات عنيفة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، كما ذكرت أن قوات من الجيش الإسرائيلي حاصرت مدرسة الأمل، التي تؤوي نازحين غربي محافظة خان يونس، وأكدت أن قوات إسرائيلية اعتلت بنايات سكنية في محيط حي الأمل غرب خان يونس، وراحت تطلق النار على أي جسم متحرك، كما أنها تواصل حصار مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وذكرت أيضاً أن زوارق حربية إسرائيلية فتحت النار على مناطق غربي دير البلح بوسط القطاع.

بدوره أعلن المركز الفلسطيني للإعلام أن 20 جثماناً نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، أمس، بعد قصف إسرائيلي استهدف منازل وسط قطاع غزة. في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط، وإصابة 38 عسكرياً، في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضابط - وهو برتبة رائد من لواء غفعاتي- قتل في معارك جنوب قطاع غزة، وقال أيضاً إن عدد الضباط والجنود الذين أصيبوا منذ بداية الحرب بلغ 2748، بينما بلغ عدد الجنود المصابين منذ بداية الهجوم البري 1258. إلى ذلك أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، طردها «عدة» موظفين لديها، بعد مزاعم إسرائيلية بالضلوع في هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر.

من جانبها علقت الولايات المتحدة تمويل «الأونروا» بعد الاشتباه بضلوع موظفين في هجوم «حماس». وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان: «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفاً لدى «أونروا» قد يكونون متورطين في الهجوم، الذي شنته «حماس» على إسرائيل».

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