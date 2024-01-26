«الإمارات للدراسات» يطلق موسوعة «الاتحاد»

أطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية موسوعة القيادة الإماراتية ((الاتحاد))، في احتفال بفندق ((قصر الإمارات))، أول من أمس.

جهود

وبدأ العمل في الموسوعة صيف 2021، وتضم الآن 15 ألف مادة من مقولات القيادة في مختلف المجالات، المكتوبة منها والمرئية والمنقولة وغيرها، في منصة إلكترونية جامعة للإرث الفكري للقيادة بطرق تفاعلية مبتكرة، وذلك وفق معايير علمية رصينة، لتكون مرجعاً موثوقاً للباحثين والدارسين، وكل الراغبين في الاطلاع على هذا الموروث الملهم.

وتكتسب الموسوعة تميزها من خلال سرعة وسهولة الوصول إلى المعلومات، والثقة الكاملة في المحتوى، بالنظر إلى الإجراءات العلمية الدقيقة، التي اتبعت للتحقق من كل المواد المنشورة. ويضاف إلى ما سبق توفير هذا الإرث الفكري الثري في منصة واحدة، تتضمن طرقاً متعددة للبحث عن المعلومات المطلوبة من جانب الباحثين والدارسين.

واستهل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، كلمته في حفل إطلاق الموسوعة بالتعبير عن أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، مؤكداً أنه لولا الرؤية الاستشرافية المتكاملة لقيادتنا الرشيدة لما كان ممكناً أن تتحقق النجاحات والإنجازات، التي تفخر بها الدولة اليوم في كل المجالات، وأن ((قادتنا نهجنا))، ولذا فإن الباحثين والدارسين يحرصون في دراساتهم على التأصيل لما يطرحون من أفكار، ويلجأون إلى إرث القيادة الرشيدة، ليستمدوا منه هذا التأصيل، وهو ما تسعى الموسوعة إلى تيسيره لهم.

وحول إطلاق اسم ((الاتحاد)) على الموسوعة قال إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، هو من شرف الموسوعة باختيار اسم ((الاتحاد)) لها، وأننا حين ننظر إلى دلالة الاتحاد نجده امتداداً لفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وفيما يتعلق بطبيعة الموسوعة أضاف أنها ((مستمرة وديناميكية))، بمعنى أنها ستواصل جمع الإرث الفكري السابق للقيادة الإماراتية، وإرثها المقبل أيضاً، واصفاً إياها بأنها ((إرث للوطن، وحق للجميع، ومن الجميع لأجل الجميع))، ومشيراً إلى أن الديمومة والديناميكية اللتين نحرص عليهما تتحققان عبر التعاون والشراكات الاستراتيجية، التي يعقدها المركز مع مؤسسات وطنية كبرى، من بينها وكالة أنباء الإمارات، والأرشيف والمكتبة الوطنية.

وتوجه بالتهنئة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية بإطلاق مبادرة وطنية مهمة هي ((موسوعة تاريخ الإمارات العربية المتحدة)) في ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أنه سوف تكون هناك توأمة بين ((موسوعة القيادة الإماراتية)) و((موسوعة تاريخ الإمارات))، وأن نهج الشراكات الاستراتيجية سيستمر ويتوسع في المستقبل.

وحول الخطط المستقبلية للعمل في الموسوعة أكد النعيمي أنها ستحافظ على منهجيتها العلمية، من خلال قسم مخصص لحوكمتها، وتستفيد من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، وسوف تتم ترجمة الإرث الفكري للقيادة الرشيدة إلى عدد من اللغات، من أجل نقل الدلالات والحمولات المعرفية لهذا الإرث بأفضل وأدق صورة ممكنة، وليس مجرد الترجمة البسيطة أو الأولية.

توثيق

واختتم الدكتور سلطان محمد النعيمي حديثة بدعوة الباحثين والدارسين إلى المشاركة بجهودهم في الموسوعة، والاستفادة مما تقدمه من مواد علمية موثوقة وموثقة، منوهاً بأنه سيكون للموسوعة سفراء من الإعلاميين، وكذلك من المؤثرين، الذين يقدمون محتوى وطنياً يؤثر إيجابياً في قطاعات واسعة من الجمهور.

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