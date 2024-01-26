«تعليم» تطلق برنامجاً لدعم طلبة الحادي عشر في مادة اللغة العربية

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برنامجاً جديداً لدعم طلبة الصف الـ11 في مادة اللغة العربية خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك لتقديم المساعدة للطلاب الذين يواجهون تحديات بالأداء الأكاديمي، أو من أجل تنمية التعلّم الذاتي، أو النواحي النفسية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز التفوق والتميز الأكاديمي وتطوير المهارات والقدرات للطلبة.

وبدورها عممت المدارس دليل برنامج الدعم على معلمي اللغة العربية، الذي عممته المؤسسة مؤخراً، وحددت المؤسسة آلية تنفيذ برنامج خطة دعم طلاب الصف الـ11 من خلال تنفيذ حصة تدريبية أسبوعياً بواقع 8 حصص في الفصل الدراسي الثاني، على أن يتم توزيع التدريبات على الطلاب وفق مستوياتهم المختلفة من المبتدئ إلى المتقدم.

ولفتت في الدليل الذي أصدرته ويشرح تفاصيل خطة الدعم إلى أنه من الضروري أن تبدأ الحصة بمراجعة وتثبيت أساسيات المهارة المستهدفة، وأن يعتمد الطلاب على أنفسهم في حل التدريبات، وقياس وتقييم إجابات الطلبة للتأكد من مستوياتهم وإتقانهم للمهارة، ومواطن الضعف عندهم، والاستعانة بالمواد التدريبية والإجابات النموذجية الموجودة في ملف اللغة العربية في خطة برنامج الدعم، وإبقاء أولياء الأمور على علم بسير البرنامج لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب.

ووضعت المؤسسة عدة موجهات لتطوير جودة أداء برنامج الدعم لطلاب الصف الـ11، هي: تحديد احتياجات الطلاب والقدرات الحالية في مواد الصف الحادي عشر قبل بدء البرنامج، وتحديد الأهداف الواضحة والملموسة التي يجب على الطلاب تحقيقها خلال البرنامج بعد التأكد من معرفة مستويات الطلاب، وتقديم الدعم الفردي للطلبة الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية في مهارات معينة أو في تطوير مهارات دراسية وتوزيع التدريبات على الطلاب وفق مستوياتهم، ولا يشترط أن يكون مستوى الطلاب واحداً في جميع التدريبات، وقد يظهر التقدم بشكل عام في المهارات مع مرور الوقت.

ومن الموجهات توثيق البيانات الأكاديمية وتقديرات الأداء لإعطاء رؤية صحيحة لمدى تقدم الطلاب وإتقانهم للمهارات، وتقديم الموارد التعليمية الملائمة ومصادر إضافية للمساعدة في فهم المواد إن تطلب ذلك، إضافة إلى جدولة الدروس التكميلية أو الاستشارات الأكاديمية لضمان توافر الدعم اللازم، ومتابعة تقدم الطلاب بانتظام وتقديم تقارير للطلاب وأولياء الأمور لتوثيق العمل ومتابعة التقدم بشكل صحيح، وتشجيع التعلّم الذاتي عبر تعليم الطلاب كيفية تطوير مهاراتهم في التعلّم الذاتي وكيفية إدارة وقتهم بشكل فعال، وكذلك تشجيعهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية وتطوير مهاراتهم.

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