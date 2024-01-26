مكتوم بن بطي يتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام أوزبكستان

تسلم الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، البراءة القنصلية لكامول إكراموف، القنصل العام لجمهورية أوزبكستان في دبي ، وذلك بمقر مكتب الوزارة في دبي.

ورحب الشيخ مكتوم بن بطي، بالقنصل العام الأوزبكي بمناسبة تعيينه وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

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