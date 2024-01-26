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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والجابر

1/26/2024 7:18:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش حفل الاستقبال، الذي أقامه عبدالله سرور بن شهوان الظاهري، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة جابر عبيد خليفة الجابر.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بمركز المؤتمرات بالعين- الخبيصي، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من كبار الشخصيات، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

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