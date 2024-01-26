نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والجابر

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش حفل الاستقبال، الذي أقامه عبدالله سرور بن شهوان الظاهري، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة جابر عبيد خليفة الجابر.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بمركز المؤتمرات بالعين- الخبيصي، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من كبار الشخصيات، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.
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