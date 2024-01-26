وفد إماراتي طبي يزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

قام وفد إماراتي طبي برئاسة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، بزيارة المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات في قطاع غزة لتقديم العلاج والإسعاف الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وتفقدت نورة الغيثي والوفد الإماراتي الطبي الجرحى والمصابين المقيمين في المستشفى، واطلعت من وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي يقوم بمهامه الإغاثية والإنسانية ضمن ((عملية الفارس الشهم 3)) على مرافق المستشفى وسير العمليات التشغيلية، وأكدت أن الزيارة تأتي في إطار حرص الإمارات الدائم على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم، والتأكد من توفرها، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للجرحى والمصابين، ضمن جهود الدولة الإنسانية المكثفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية ((الفارس الشهم 3))، التي انطلقت في نوفمبر الماضي، تجسيداً لنهج الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء، ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.

دعم

ويتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الميداني، وذلك في إطار عملية ((الفارس الشهم 3)) الإنسانية لتقديم العون والمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة، بما في ذلك العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفاً للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسماً للتخدير، وعيادات تخصصية، تشمل الباطنية والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلاً عن الخدمات الطبية المساندة.

زيارة

من جهة ثانية، استقبل مسؤولو فريق الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حالياً في قطاع غزة، ضمن عملية ((الفارس الشهم 3))، وفداً طبياً من وزارة الصحة ومديري مستشفيات في ((القطاع)).

وأطلع الفريق وفد وزارة الصحة على جهود المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات داخل قطاع غزة لتقديم العلاج والإسعاف الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، واستعرض الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى، الذي يأتي في إطار الدعم الطبي المقدم من الإمارات لسكان غزة المتأثرين من تدهور المنظومة الصحية في القطاع.

وأعرب أعضاء الوفد الزائر عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها دولة الإمارات وما تقدمه من مساعدات طبية، ومنها إنشاء المستشفى الميداني المتكامل، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم القطاع الصحي والمشافي في غزة.

وأكدوا أن دولة الإمارات كانت وستظل خير سند وداعم للشعب الفلسطيني، مشيدين بنهجها الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومد يد العون لهم في الظروف المختلفة، لافتين إلى أن هذه الجهود ليست غريبة على الإمارات.

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