حامد بن زايد يشهد محاضرة «طرق الحرير: تطور التجارة بين الماضي والحاضر»

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، محاضرة تحت عنوان ((طرق الحرير: تطور التجارة بين الماضي والحاضر))، نظّمها مجلس محمد بن زايد في قصر البطين، ضمن سلسلة محاضراته الدورية.

وقدّم المحاضرة البروفيسور بيتر فرانكوبان، أستاذ التاريخ العالمي في جامعة أكسفورد وأستاذ دراسات طرق الحرير في كلية كينغز بجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، وتناول خلالها التطورات المحتملة خلال العقد المقبل، وأهم الدروس التي يمكن الاستفادة منها من التاريخ، خصوصاً تاريخ طرق الحرير والدور المستقبلي لأوروبا وأفريقيا وآسيا في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية طرق الحرير منذ القدم وصولاً إلى العصر الحديث، في تعزيز حركة التجارة العالمية، ودور المبادرات الحديثة مثل مشروع طريق الحرير الصيني ((الحزام والطريق)) ومشروع الممر الاقتصادي بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، بجانب مشروع الممر الأوسط الذي يربط آسيا الوسطى بمنطقة غرب بحر قزوين وغيرها من المشاريع في بناء الشراكات التي تعود بالازدهار على الجميع في العالم.

وتم خلال المحاضرة عرض فيلم تقديمي، سلط خلاله عدد من الأكاديميين والمختصين في مجال التاريخ، الضوء على الأهمية التاريخية لطرق الحرير وتأثيرها العالمي في التجارة والثقافة وتعزيز التواصل بين الشعوب والبلدان بجانب رؤية دولة الإمارات في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية والتجارية مع العالم وموقع الدولة ضمن حركة التفاعل بين الشعوب والثقافات عبر التاريخ.

وأكد فرانكوبان، خلال محاضرته، أن دولة الإمارات نجحت بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها، في تحقيق العديد من الإنجازات، خلال الـ30 أو 40 عاماً الأخيرة، مؤكداً أن استمرار دولة الإمارات في توسيع وتحديث البنية التحتية، سهام في توفير جودة حياة أفضل وأكثر فاعلية.

وبين أن دولة الإمارات ستلعب دوراً أكبر في طرق التجارة الدولية المستقبلية، ليس لكونها تقع ضمن أحد مسارات العبور الرئيسة عالمياً فحسب، وإنما لما باتت تمتلكه من بنى تحتية وتكنولوجية متطورة جداً جعلت الجغرافيا تصبح أقل أهمية لوجستياً من بعض النواحي الأخرى.

وقال المحاضر: ((تمثل دولة الإمارات النموذج العالمي الأكثر وضوحاً حالياً لمستهدفات طرق الحرير، فبالنظر إلى أبوظبي ودبي، سنجدهما تجمعان ملايين الناس من مختلف أنحاء العالم، لتوفير مستويات عالية من التبادلات ليس على مستوى البضائع والتجارة والاستثمار فحسب، وإنما يتبادلون أيضاً الأفكار واللغات في مشهد مثالي بربط العوالم بعضها البعض)).

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