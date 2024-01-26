عبدالله بن زايد: الإمارات ملتزمة بمستقبل أكثر استدامة

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، التزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وقال سموه، بمناسبة اليوم الدولي الأول للطاقة النظيفة: ((باعتبارها شريكاً في تيسير إعلان اليوم الدولي للطاقة النظيفة بالتعاون مع بنما، لا تزال دولة الإمارات ماضية في التزامها بتحقيق مستقبل أكثر استدامة)).

وأضاف سموه: ((سنواصل العمل مع الدول الأخرى لتحقيق التحول العادل للطاقة واعتماد حلول مبتكرة للتعامل مع تداعيات التغير المناخي)).

وفي إطار آخر أكد وزراء ومسؤولون أهمية اليوم الدولي للطاقة النظيفة الذي يعكس الاهتمام العالمي المتنامي بمصادر الطاقة المستدامة باعتبارها الحل الأمثل لتحقيق تحول عادل وشامل للجميع.

وأشادوا بمناسبة اليوم الدولي للطاقة النظيفة الذي يوافق 26 يناير من كل عام، والذي يأتي بالتزامن مع ذكرى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ((آيرينا))، بالدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في مشهد الطاقة الصديقة للبيئة على الصعد كافة، وضخها استثمارات تهدف لتسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، مهنئين ((آيرينا)) على جهودها الهادفة في مواصلة نشرها مشروعات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، وتحفيز العمل المناخي في مختلف الأطراف.

رؤية استشرافية

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: ((تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة، تقوم دولة الإمارات بدور ريادي فعال على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطاقة المتجددة لحماية مستقبل البشرية وكوكب الأرض.

ونحتفي اليوم بمناسبتين مهمتين في هذا السياق، هما الذكرى السنوية الـ 15 لتأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ((آيرينا))، واليوم الدولي الأول للطاقة النظيفة)).

وأضاف معاليه: ((يسرني أن أهنئ ((آيرينا)) على جهودها الهادفة لنشر مشروعات الطاقة المتجددة، وأدعو أعضائها كافة إلى تكثيف جهودهم لتلبية حاجة العالم إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030 من أجل الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية)).

وقال: ((خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي انعقد الشهر الماضي، توصلت جميع الأطراف إلى توافق حول ((اتفاق الإمارات التاريخي)) الذي يشمل تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، كما وضعت لأول مرة أهدافاً محددة زمنياً لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030.

والآن، يجب على كافة الأطراف أن تنتقل من مرحلة تقديم الالتزامات إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وتحويل التعهدات إلى نتائج، مما يزيد من أهمية دور ((آيرينا)) في تعزيز السياسات والتكنولوجيا والتمويل لتحقيق التقدم المنشود في هذا المجال)).

حياد مناخي

ومن جانبه، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: ((لقد استثمرت الإمارات بشكل كبير في مشاريع الطاقة النظيفة، لا سيما النووية والشمسية، بهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وبمناسبة احتفالنا باليوم الدولي للطاقة النظيفة، نؤكد من جديد التزامنا بالحلول المبتكرة والجهود التعاونية لتسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة)).

سلاسل توريد

وإلى ذلك، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: ((سيغير ضخ الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة وتقنياتها شكل العالم عما نعرفه الآن.

وعلى صعيد التجارة، سيمكننا ذلك من استحداث سلاسل توريد مستدامة بالكامل، وهو أمر ضروري للتغلب على تحديات التغير المناخي وتوفير فرص جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم النامي)).

التزام عالمي

ومن جهتها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة: ((احتفال العالم باليوم الدولي الأول للطاقة النظيفة مباشرة بعد مؤتمر الأطراف COP28 هو تأكيد عالمي على الالتزام بالطاقة النظيفة.

ووزارة التغير المناخي والبيئة ستواصل المساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية لخفض الانبعاثات، وتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، والحد من تداعيات التغيّر المناخي، وحماية مستقبل الكوكب)).

تحوّل عادل

وبدورها قالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى ((آيرينا)): ((إن اعتماد الأمم المتحدة لليوم الدولي للطاقة النظيفة هو شهادة على الاهتمام العالمي المتنامي بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة باعتبارها الحل الأمثل لتحقيق تحول عادل وشامل وعملي في مجال الطاقة)).

وأضافت: ((بوصفها موطناً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة منذ 15 عاماً ومن أولى الدول التي اعتمدت تقنيات الطاقة المتجددة وبناء القدرات ذات الصلة ومن الدول الرائدة في العمل المناخي، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الثابت بالعمل مع المجتمع العالمي لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة العالمية 3 مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة مرتين بحلول عام 2030 لوضع العالم على المسار الصحيح والحفاظ على حدّ 1.5 درجة مئوية في المتناول)).

دور رائد

وأضاف محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ((مصدر)): ((يعد اليوم العالمي للطاقة النظيفة مناسبة للاحتفاء بأهمية الطاقة المتجددة ودورها في إحداث تأثير إيجابي على عالمنا وتمهيد الطريق نحو بناء مستقبل مستدام يتحقق فيه الحياد المناخي.

وباعتبارها واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، تفخر ((مصدر)) بالمساهمة بدور رائد في تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم)).

ويحتفل العالم باليوم الدولي الأول للطاقة النظيفة الذي يعد فرصة استثنائية للحفاظ على زخم الطاقة المتجددة والنظيفة وتجديد الالتزامات الدولية لبناء مستقبل مستدام، ويأتي اعتماد هذا اليوم بعد الجهود المشتركة التي بذلتها الإمارات وبنما خلال العام الماضي في تقديم مشروع القرار لاعتماد الأمم المتحدة.

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