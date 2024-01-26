ولي عهد الفجيرة يطّلع على تفاصيل مشروع البيانات الجيومكانية

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق عمل مكتب شؤون المقابر بالفجيرة برئاسة حمد الدلي، مدير المكتب.

واطلع سموه خلال اللقاء على تفاصيل وآلية عمل وتنفيذ مشروع البيانات الجيومكانية الذي يعمل عليه مكتب شؤون المقابر بالتعاون مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.

واستعرض الفريق طريقة عمل المشروع وآلية تطبيقه وأهدافه التي تسعى إلى تقديم خدمات المكتب بجودة وكفاءة عالية إلى جميع المستفيدين.

وأكد سموه اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات المجتمعية التي تقدمها المؤسسات الحكومية للأفراد، عبر أحدث التطبيقات والموارد التقنية والبشرية التي تسهم في دعم ركائز النمو الذي تشهده الفجيرة، ودولة الإمارات، على جميع الأصعدة.

وأشاد سموه بالمشاريع التطويرية التي يعمل عليها المكتب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مجال تقديم الخدمات الحكومية لأفراد المجتمع وفق معايير تقنية حديثة.

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