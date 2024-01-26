خالد بن محمد يؤكد أهمية دعم مجتمع المواهب الفنية والإبداعية

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أهمية دعم مجتمع المواهب الفنية والإبداعية في دولة الإمارات، وتعزيز التعاون والشراكات معهم، واستقطابهم بهدف إثراء الأعمال الفنية، التي ستعرض في بينالي الفنون العامة، والذي سيقام هذا العام في إمارة أبوظبي، جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، معرض ((منار أبوظبي)) للفنون الضوئية، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ويعرض مجموعة من الأعمال الفنية والعروض الضوئية في مواقع عدة، احتفاء بجمالية المناظر الطبيعية للعاصمة أبوظبي، من خلال معرض مفتوح للأفكار الإبداعية والفنية.

وقام سموه بجولة تفقدية في بعض مواقع المعرض، اطلع خلالها على الأعمال الفنية المشاركة، مشيداً بإسهامات الفنانين المشاركين في إثراء المشهد الثقافي في الإمارة من خلال الفن والمبادرات الإبداعية.

وأكد سموه دور هذا الحدث الفني وغيره من الفعاليات في دفع الحركة الثقافية والإبداعية في الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة فنية وثقافية رائدة.

ووجه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بتوفير فرص متنوعه ومساحات أكثر، تلبي طموحات الفنانين الإماراتيين للمشاركة في برنامج ((أبوظبي للفن العام))، بما يعزز من مهاراتهم ويرتقي بأعمالهم الإبداعية.

كما وجه سمو ولي عهد أبوظبي بإجراء دراسة شاملة، لتعزيز الخدمات المصاحبة للزوار في الدورات المقبلة من برنامج ((أبوظبي للفن العام))، لتمكين الزوار من القيام بتجربة غنية وثرية فنياً وثقافياً في مختلف مناطق وجزر الإمارة.

رافق سموه، خلال الزيارة محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي والمشرفين على المعرض.

ويعرض ((منار أبوظبي)) مجموعة من الأعمال الفنية التكليفية، والمنحوتات المضيئة والتماثيل، والعروض الضوئية، والتجارب الفنية التفاعلية، أبدعها فنانون من دولة الإمارات والعالم، وتعرض هذه الأعمال الفنية في مواقع عدة وأماكن عامة في العاصمة أبوظبي، بما في ذلك جزر اللؤلؤ والسعديات وياس والجبيل والسمالية والفهيد، إضافة إلى كورنيش العاصمة، والقرم الشرقي.

واستقطب المعرض، الذي انطلق في نوفمبر الماضي، وتستمر فعالياته لغاية 31 يناير الجاري، أكثر من 600 ألف زائر للاستمتاع بتجارب فنية تفاعلية، تسلط الضوء على الإرث الثقافي النابض بالحياة، من خلال لوحات بصرية وأعمال فنية ضوئية، بمشاركة 10 فنانين إماراتيين من أصل 22 فناناً عالمياً، يعرضون 35 عملاً فنياً على مستوى مختلف أماكن العرض.

ويأتي تنظيم ((منار أبوظبي)) في إطار التزام مبادرة ((أبوظبي للفن العام))، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي بداية العام الماضي، بدعم جهود تطوير الصناعة الإبداعية، من خلال الفن العام، وتنشيط الحركة الفنية وإثراء المشهد الثقافي في الإمارة، تعزيزاً لمكانتها عاصمة للثقافة في العالم.

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